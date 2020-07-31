Украинские банки готовятся к запуску новых услуг. Что предложат клиентам

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Министерство цифровой трансформации и Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) будут совместно работать над цифровизацией банковского сектора страны. В скором времени будет заключен соответствующий меморандум.
Сотрудничать будут по следующим направлениям:
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“В сотрудничестве с Минцифры мы не планируем ограничиваться заранее определенным кругом технологий. Инновации в том и состоят, что они открывают путь к внедрению ранее неизвестных методов или освоение принципиально новых сфер деятельности”, – рассказала исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова.
Paperless 2.0:
“Эти вопросы также являются предметом проекта Paperless 2.0, который мы недавно инициировали. Однако их не решить исключительно на уровне постановлений или инструкций банковского регулятора. Поэтому поддержка со стороны Минцифры – органа власти, ответственного за комплексную цифровую трансформацию нашего государства, очень важна”, – говорит Елена Коробкова.
Собственно, министерство может выступить тем самым “единственным окном”, которое упростит коммуникацию и координацию работы банковского сообщества с органами власти в целом. Кроме того, правительство имеет право законодательной инициативы, и это облегчит внесение изменений в законы, которые необходимы для полноценной диджитализации банковского сервиса.
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