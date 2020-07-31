Украинские банки готовятся к запуску новых услуг. Что предложат клиентам

Министерство цифровой трансформации и Независимая ассоциация банков Украины (НАБУ) будут совместно работать над цифровизацией банковского сектора страны. В скором времени будет заключен соответствующий меморандум.

Сотрудничать будут по следующим направлениям:

введение инструментов дистанционной идентификации клиентов;

введение инструментов дистанционного заключения договоров с физлицами (которые в большинстве случаев не имеют квалифицированных электронных подписей);

введение инструментов удаленной квалифицированной электронной подписи ( КЭП );

развитие инновационных технологий в финансовой сфере.

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“В сотрудничестве с Минцифры мы не планируем ограничиваться заранее определенным кругом технологий. Инновации в том и состоят, что они открывают путь к внедрению ранее неизвестных методов или освоение принципиально новых сфер деятельности”, – рассказала исполнительный директор НАБУ Елена Коробкова.

Paperless 2.0:

законодательство и технологии теоретически уже позволяют банкам работать с клиентами на расстоянии. Но на практике существуют требования к отдельным этапам взаимодействия с клиентом и документов, по которым построить вполне дистанционную и необременительную для клиента модель обслуживания пока невозможно;

немало сведений о клиентах, которые необходимы банкам для обеспечения комплаенса (соответствие каким-либо внутренним или внешним требованиям, или нормам), финмониторинга и принятия кредитных решений, имеющихся в различных госреестрах и базах данных, но получить их напрямую (с разрешения клиента), еще и в виде юридически значимых документов, банки не могут;

поэтому клиенты вынуждены, как и раньше, носить в банки справки или заверенные копии документов.

“Эти вопросы также являются предметом проекта Paperless 2.0, который мы недавно инициировали. Однако их не решить исключительно на уровне постановлений или инструкций банковского регулятора. Поэтому поддержка со стороны Минцифры – органа власти, ответственного за комплексную цифровую трансформацию нашего государства, очень важна”, – говорит Елена Коробкова.

Собственно, министерство может выступить тем самым “единственным окном”, которое упростит коммуникацию и координацию работы банковского сообщества с органами власти в целом. Кроме того, правительство имеет право законодательной инициативы, и это облегчит внесение изменений в законы, которые необходимы для полноценной диджитализации банковского сервиса.

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