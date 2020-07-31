Украинцы увеличили продажу валюты банкам (инфографика)

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Население Украины в июле 2020 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1 542,9 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 320,9 млн долларов. Таким образом, в июле снова наблюдалась чистая продажа валюты населением, которая составила 222 млн долларов.
Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины (НБУ).
По данным НБУ, в июле объем операций на наличном рынке был максимальным с начала года – 2 863,8 млн долларов.
В целом с начала года население продало банкам валюты на 8 721,7 млн долларов и купило на 7 751,5 млн долларов, сальдо составило 970,2 млн долларов.
График: НБУ
Стоит также отметить, что данные НБУ учитывают только наличные операции банков с населением. С 2019 года появилась возможность безналичной покупки и продажи валюты. Согласно информации НБУ, обнародованной в “инфляционном отчете” за апрель, в марте 2020 года украинцы купили безналичной валюты почти на 300 млн долларов, поскольку с началом острой фазы кризиса после 8 марта банки практически прекратили продажу наличной валюты. В апреле проблема с наличной валютой была решена, а объем безналичных операций был незначительным.
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