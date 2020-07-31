Цены на газ останутся низкими даже в отопительный сезон - Нафтогаз

Существенные запасы газа в подземных хранилищах позволят сохранить цены на газ в стране на относительно низком уровне даже в разгар отопительного сезона.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе НАК “Нафтогаз Украины”.

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В компании напомнили, что традиционно зимой спрос на газ растет, из-за чего тарифы на “голубое топливо” идут вверх пропорционально росту потребления, а летом, когда спрос минимальный, цены снова откатываются назад. Однако в этом году данный сценарий Украине не грозит из-за рекордных 22 млрд кубических метров газа, накопленных в подземных хранилищах. К октябрю этот объем может достичь 26 млрд кубометров. Этих запасов должно хватить, чтобы сохранить цены на газ в стране на относительно низком уровне даже в разгар отопительного сезона.

В НАК также разъяснили, какие изменения несет открытие с 1 августа свободного рынка газа для населения.