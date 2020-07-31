Цены на газ останутся низкими даже в отопительный сезон - Нафтогаз

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Существенные запасы газа в подземных хранилищах позволят сохранить цены на газ в стране на относительно низком уровне даже в разгар отопительного сезона.
Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе НАК “Нафтогаз Украины”.
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В компании напомнили, что традиционно зимой спрос на газ растет, из-за чего тарифы на “голубое топливо” идут вверх пропорционально росту потребления, а летом, когда спрос минимальный, цены снова откатываются назад. Однако в этом году данный сценарий Украине не грозит из-за рекордных 22 млрд кубических метров газа, накопленных в подземных хранилищах. К октябрю этот объем может достичь 26 млрд кубометров. Этих запасов должно хватить, чтобы сохранить цены на газ в стране на относительно низком уровне даже в разгар отопительного сезона.
В НАК также разъяснили, какие изменения несет открытие с 1 августа свободного рынка газа для населения.
“Это означает, что отныне украинцы сами могут свободно менять газового поставщика. Долгие годы цены на газ в Украине регулировал Кабинет Министров через НАК Нафтогаз Украины. Компания была обязана продавать газ посредникам-монополистам, которые уже с наценкой перепродавали его украинцам… Теперь Нафтогаз Украины может напрямую продавать газ населению, как и другие поставщики, а украинцы беспрепятственно выбирать и менять поставщика”, – отметили в НАК.
В компании также отметили, что с 1 августа цены на газ для населения, как и с 2015 года для промышленности, определяет рынок.
“До 1 августа Нафтогаз, в рамках возложенных на него обязанностей Кабмином, должен был продавать газсбыту на нужды населения. Последние выступали гарантом бесперебойных поставок газа домохозяйствам в каждой области Украины. Но эта обязанность была отменена. Теперь, если потребитель из-за форс-мажора останется без поставщика (например, он станет банкротом), его заменит поставщик последней надежды (ППН). И у потребителя будет до 60 календарных дней, чтобы найти себе нового поставщика”, – разъяснили в Нафтогазе.
Чтобы отказаться от действующего поставщика газа, с 1 июля потребитель должен подать будущему трейдеру заявление на присоединение, паспорт, идентификационный налоговый номер, последнюю платежку за газ и свидетельство о праве собственности на жилье или доверенность. Все остальное сделает новый поставщик и переход произойдет автоматически.
“В перспективе активная конкуренция на рынке откроет для населения множество возможностей, которых он был лишен еще при старой модели газового рынка. Домохозяйства, например, смогут выбирать для себя поставщиков с удобным сервисом, выгодными предложениями или участвовать в акциях наподобие тех, что делают провайдеры интернет-услуг и мобильные операторы”, – добавили в компании.
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