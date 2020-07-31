0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 40 0

Цены на газ останутся низкими даже в отопительный сезон - Нафтогаз

Цены на газ останутся низкими даже в отопительный сезон - Нафтогаз

Существенные запасы газа в подземных хранилищах позволят сохранить цены на газ в стране на относительно низком уровне даже в разгар отопительного сезона.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе НАК “Нафтогаз Украины”.

Читайте также: «Нафтогаз» поднял цену на газ для населения за август

В компании напомнили, что традиционно зимой спрос на газ растет, из-за чего тарифы на “голубое топливо” идут вверх пропорционально росту потребления, а летом, когда спрос минимальный, цены снова откатываются назад. Однако в этом году данный сценарий Украине не грозит из-за рекордных 22 млрд кубических метров газа, накопленных в подземных хранилищах. К октябрю этот объем может достичь 26 млрд кубометров. Этих запасов должно хватить, чтобы сохранить цены на газ в стране на относительно низком уровне даже в разгар отопительного сезона.

В НАК также разъяснили, какие изменения несет открытие с 1 августа свободного рынка газа для населения.

“Это означает, что отныне украинцы сами могут свободно менять газового поставщика. Долгие годы цены на газ в Украине регулировал Кабинет Министров через НАК Нафтогаз Украины. Компания была обязана продавать газ посредникам-монополистам, которые уже с наценкой перепродавали его украинцам… Теперь Нафтогаз Украины может напрямую продавать газ населению, как и другие поставщики, а украинцы беспрепятственно выбирать и менять поставщика”, – отметили в НАК.

В компании также отметили, что с 1 августа цены на газ для населения, как и с 2015 года для промышленности, определяет рынок.

“До 1 августа Нафтогаз, в рамках возложенных на него обязанностей Кабмином, должен был продавать газсбыту на нужды населения. Последние выступали гарантом бесперебойных поставок газа домохозяйствам в каждой области Украины. Но эта обязанность была отменена. Теперь, если потребитель из-за форс-мажора останется без поставщика (например, он станет банкротом), его заменит поставщик последней надежды (ППН). И у потребителя будет до 60 календарных дней, чтобы найти себе нового поставщика”, – разъяснили в Нафтогазе.

Чтобы отказаться от действующего поставщика газа, с 1 июля потребитель должен подать будущему трейдеру заявление на присоединение, паспорт, идентификационный налоговый номер, последнюю платежку за газ и свидетельство о праве собственности на жилье или доверенность. Все остальное сделает новый поставщик и переход произойдет автоматически.

“В перспективе активная конкуренция на рынке откроет для населения множество возможностей, которых он был лишен еще при старой модели газового рынка. Домохозяйства, например, смогут выбирать для себя поставщиков с удобным сервисом, выгодными предложениями или участвовать в акциях наподобие тех, что делают провайдеры интернет-услуг и мобильные операторы”, – добавили в компании.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Все, что мы знаем про:Нефтегаз Украины
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.