Ярославский будет развивать "Мотор Сич" вместе с новыми китайскими владельцами

Группа DCH Александра Ярославского достигла договоренности с китайскими инвесторами, представляющими Skyrizon Aircraft Holdings Limited, о совместной деятельности по развитию украинского авиастроения и, в частности, завода “Мотор Сич”.

Об этом сообщает пресс-служба DCH.

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“У DCH – богатый опыт восстановления и модернизации промышленных предприятий, что наглядно демонстрирует стабильное функционирование Харьковского тракторного завода, Днепровского металлургического завода, Криворожского рудника “Сухая Балка”, – сообщается в заявлении.

Напомним, в декабре 2019-го президент АО “Мотор Сич” Вячеслав Богуслаев подтвердил продажу акций предприятия китайским компаниям. По его словам уникальные разработки ГП “Ивченко-Прогресс”, запатентованные как в Украине, так и в других странах, останутся интеллектуальной собственностью предприятия и не будут проданы вместе с акциями АО “Мотор Сич”.