Virgin Galactic отложила первый космический круиз для туристов до 2021 года

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Аэрокосмическая компания Virgin Galactic, входящая в состав конгломерата Virgin Group, основанного миллиардером Ричардом Брэнсоном (Richard Branson), объявила об переносе старта коммерческих полётов для космических туристов на корабле VSS Unity (SpaceShipTwo) на следующий год. Ранее компания планировала начать туристические суборбитальные космические полёты в конце этого года, причём в состав первой группы туристов уже включён сам Брэнсон.
В ходе отчёта о финансовых результатах за второй квартал, состоявшегося 3 августа, компания сообщила, что рассчитывает выполнить еще два испытательных полета VSS Unity со взлётом самолёта-носителя White Knight Two, также известного как VMS Eve, с площадки космопорта Spaceport America в Нью-Мексико. Оба полёта будут выполнены с работающим двигателем. С момента прибытия в космопорт в начале этого года VSS Unity уже совершил два тестовых полёта.
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В первом из намеченных испытательных полётов, запланированном на осень, на борту VSS Unity будут находиться два пилота, а также полезная нагрузка в рамках программы NASA Flight Opportunities, сообщил главный директор космической программы Virgin Galactic Джордж Уайтсайдс (George Whitesides), ранее занимавший пост гендиректора.
Если этот тестовый полёт пройдёт нормально, Virgin Galactic выполнит второй испытательный полёт VSS Unity, на этот раз с четырьмя специалистами на борту в дополнение к двум пилотам. По словам Уайтсайдса, эти специалисты должны будут оценить функционирование салона для туристов, а также соответствующего оборудования.
Компания представила дизайн салона VSS Unity 28 июля. Уайтсайдс сообщил, что сейчас специалисты заканчивают установку оборудования салона на нынешнем аппарате VSS Unity.
«Предполагая, что в этом полёте с полным экипажем всё пройдёт как положено, мы планируем участие сэра Ричарда Брэнсона в третьем полёте из Нью-Мексико», — сказал он.
Этот полёт состоится в первом квартале 2021 года и станет началом коммерческого обслуживания. Хотя, по словам Уайтсайда, это тоже будет своего рода испытательный полёт, так как Брэнсон намерен лично оценить плюсы и минусы оснащения салона VSS Unity.
По последним данным, уже более 700 человек зарезервировали билеты на туристический вояж в космос на борту VSS Unity.
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