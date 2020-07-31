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Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)

Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)

Компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic представила концепт пассажирского сверхзвукового самолета, который будет развивать скорость 3 Маха (около 3700 км/ч).

Об этом передает Forbes со ссылкой на сайт компании.

Таким образом, самолет будет в три раза быстрее скорости звука. Последним пассажирским самолетом, который летал быстрее скорости звука, был французско-британский Concorde, прекративший полеты в 2003 году. Concorde развивал скорость 2440 км/ч.


Фото: Virgin Galactic

Новая концепция предусматривает, что самолет сможет вместить до 19 человек и будет летать на высоте свыше 18 км. В кабинах можно будет менять планировку, чтобы «удовлетворить» пассажиров. В частности, можно будет ввести места бизнес-класса.

Самолет разрабатывается для того, чтобы выполнять самые разнообразные функции, в том числе для осуществления длительных коммерческих рейсов. Он сможет взлетать и приземляться в аэропортах, как и любой другой пассажирский самолет.


Фото: Virgin Galactic

Следующий этап разработки дизайна будет посвящен, в частности, выбору тех материалов, из которых будет сделан Mach 3, говорится в сообщении. Команда разработчиков также займется вопросами технического обслуживания самолета, шума и выбросов.

По материалам Mind
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