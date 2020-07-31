Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)

Компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic представила концепт пассажирского сверхзвукового самолета, который будет развивать скорость 3 Маха (около 3700 км/ч).

Об этом передает Forbes со ссылкой на сайт компании.

Таким образом, самолет будет в три раза быстрее скорости звука. Последним пассажирским самолетом, который летал быстрее скорости звука, был французско-британский Concorde, прекративший полеты в 2003 году. Concorde развивал скорость 2440 км/ч.



Фото: Virgin Galactic

Новая концепция предусматривает, что самолет сможет вместить до 19 человек и будет летать на высоте свыше 18 км. В кабинах можно будет менять планировку, чтобы «удовлетворить» пассажиров. В частности, можно будет ввести места бизнес-класса.

Самолет разрабатывается для того, чтобы выполнять самые разнообразные функции, в том числе для осуществления длительных коммерческих рейсов. Он сможет взлетать и приземляться в аэропортах, как и любой другой пассажирский самолет.



Фото: Virgin Galactic

Следующий этап разработки дизайна будет посвящен, в частности, выбору тех материалов, из которых будет сделан Mach 3, говорится в сообщении. Команда разработчиков также займется вопросами технического обслуживания самолета, шума и выбросов.