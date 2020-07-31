Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Компания британского миллиардера Ричарда Брэнсона Virgin Galactic представила концепт пассажирского сверхзвукового самолета, который будет развивать скорость 3 Маха (около 3700 км/ч).
Об этом передает Forbes со ссылкой на сайт компании.
Таким образом, самолет будет в три раза быстрее скорости звука. Последним пассажирским самолетом, который летал быстрее скорости звука, был французско-британский Concorde, прекративший полеты в 2003 году. Concorde развивал скорость 2440 км/ч.
Фото: Virgin Galactic
Новая концепция предусматривает, что самолет сможет вместить до 19 человек и будет летать на высоте свыше 18 км. В кабинах можно будет менять планировку, чтобы «удовлетворить» пассажиров. В частности, можно будет ввести места бизнес-класса.
Самолет разрабатывается для того, чтобы выполнять самые разнообразные функции, в том числе для осуществления длительных коммерческих рейсов. Он сможет взлетать и приземляться в аэропортах, как и любой другой пассажирский самолет.
Фото: Virgin Galactic
Следующий этап разработки дизайна будет посвящен, в частности, выбору тех материалов, из которых будет сделан Mach 3, говорится в сообщении. Команда разработчиков также займется вопросами технического обслуживания самолета, шума и выбросов.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы задолжали за коммуналку рекордные суммыВчера, 14:15 - 1539 11
Система электронных платежей НБУ переходит на режим 23/7Вчера, 12:57 - 3459 5
Украина перешла на рыночные цены на газ для населения (инфографика)Вчера, 11:00 - 3951 5
В ОАЭ запустили первую в арабских странах АЭСВчера, 12:34 - 1013 4
Отелю "Днепр" нужно было шесть тысяч лет, чтобы окупить цену продажиВчера, 15:36 - 2179 3
Касса не обязательна и чек с помощью SMS: в магазинах ввели новшестваВчера, 12:05 - 12559
Система электронных платежей НБУ переходит на режим 23/7Вчера, 12:57 - 3459 5
Зарплаты нетехнических IT-специалистов (без разработки и QA) летом 2020Вчера, 17:04 - 3399
В IKEA рассказали, каким будет их магазин в УкраинеВчера, 15:00 - 2452 1
Отелю "Днепр" нужно было шесть тысяч лет, чтобы окупить цену продажиВчера, 15:36 - 2179 3
Virgin Galactic показала дизайн самого быстрого пассажирского самолета (фото)33 мин. назад - 35
Космический корабль Маска Crew Dragon успешно вернулся на ЗемлюВчера, 10:15 - 342
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет31.07.2020, 14:58 - 534
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)30.07.2020, 16:10 - 514
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)29.07.2020, 15:10 - 747