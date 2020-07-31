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Украина перешла на рыночные цены на газ для населения

Украина перешла на рыночные цены на газ для населения

Постановление правительства о возложении на “Нафтогаз” специальных обязанностей на рынке газа (ПСО) прекратило действие с 1 августа 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба НАК.

Как работает. Потребители получат возможность выбрать пакет поставки природного газа (цена, объемы, период).

Как отметил глава “Нафтогаза” Андрей Коболев, компания выполняла свои обязанности по обеспечению населения газом во время действия режима ПСО. При этом “Нафтогаз” намерен оставаться поставщиком природного газа для внутреннего рынка.

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“Мы предложим газ отечественного и импортного происхождения в объемах, достаточных для удовлетворения потребностей украинцев”, – добавил он.

“Нафтогаз” предлагает газопоставляющим компаниям сформировать необходимый ресурс природного газа для снабжения населения.

Контракт. Компания предлагает заключить годовой контракт на поставку газа с ежемесячным формульным определением цены, которая будет известна до конца месяца поставки.

Цена по годовым контрактам будет определяться, исходя из котировок международных газовых хабов, текущего рыночного спрэда, а также условий оплаты.

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По материалам Finance.UA
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