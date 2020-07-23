День финансов, 31 июля: смартфон как кассовый аппарат, причины девальвации гривны, карты для супермаркетов

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
31 июля. Пятница. Сегодня не только окончание июля, но и для многих – окончание рабочей недели. А это значит, что уже скоро выходные. Время отдыхать и ходить за покупками.
Мы подготовились, и сделали подборку кредитных карт, которые помогут вам не только тратить, но и при этом получать дополнительный доход за счет кэшбэка. Даже на выходных. 😉
О турбулентности на валютном рынке. Отвечает НБУ. В июле 2020 года на валютном рынке наблюдалась тенденция к обесцениванию гривны. НБУ поддерживал курс и продавал доллары. А временный рост турбулентности на валютном рынке и девальвация гривны в июле обусловлены ситуативными психологическими факторами, объяснил регулятор. Тот же НБУ:
“С августа кассовые аппараты и в смартфонах”. Уже с 1 августа 2020 года бизнес может установить программный РРО на смартфон, планшет или компьютер и использовать такое устройство в качестве кассового аппарата. Больше деталей про возможности и штрафы.
Зеленский подписал закон о “зеленой” энергетике. Президент подписал законопроект №3658, который закрепляет ключевые положения Правительственного меморандума с производителями “зеленой” энергетики. Это позволит уменьшить тарифы для солнечных электростанций на 15%, для ветровых электростанций — на 7,5%.
Поставки газа населению. Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” обнародовала условия продажи газа для поставок населению после завершения действия специальных обязательств, которое должно произойти уже 1 августа. Вот как будет определяться цена по годовым контрактам..
Камеры “словили” уже более 1 млн авто. Камеры автофиксации нарушений правил дорожного движения функционируют в Украине уже два месяца. За это время зафиксировали более 1 млн автомобилей, которые превысили скорость. В первые дни камеры фиксировали до 57 тысяч нарушений, а сейчас в среднем 10 тыс. – 12 тыс. за сутки. Но, за эти 2 месяца несколько водителей не согласились с постановлениями полиции и подали иски в суд, оспаривая “письма счастья” и штрафы. В полиции уверяют, что и такие нарушители все равно вынуждены будут заплатить.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Долг на каждого украинца растет: уже 54 тыс. грн (инфографика)Вчера, 19:00 - 5462 12
"Укртелеком" Ахметова предлагает, чтобы Кабмин заплатил 1,4 миллиарда за интернет в селах8 ч. назад - 832 10
1 августа налоговая запускает "кассовые аппараты в смартфоне": этапы введения, штрафы, кэшбэк7 ч. назад - 2210 6
5 горящих вакансий с зарплатой от 10 000 гривен10 ч. назад - 50325 6
Как купить квартиру на ребенкаВчера, 20:01 - 7532 5
5 горящих вакансий с зарплатой от 10 000 гривен10 ч. назад - 50325 6
Как купить квартиру на ребенкаВчера, 20:01 - 7532 5
Долг на каждого украинца растет: уже 54 тыс. грн (инфографика)Вчера, 19:00 - 5462 12
Бизнес выступил против законопроекта, который меняет налогообложение в IT-сфереВчера, 21:30 - 4459 3
"Газпром" лишился единственного судна, которое может достроить "Северный поток – 2"8 ч. назад - 3384 3
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет3 ч. назад - 81
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)Вчера, 16:10 - 254
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)Позавчера, 15:10 - 486
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 2098
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 1087 1