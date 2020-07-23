День финансов, 31 июля: смартфон как кассовый аппарат, причины девальвации гривны, карты для супермаркетов

31 июля. Пятница. Сегодня не только окончание июля, но и для многих – окончание рабочей недели. А это значит, что уже скоро выходные. Время отдыхать и ходить за покупками.

Мы подготовились, и сделали подборку кредитных карт, которые помогут вам не только тратить, но и при этом получать дополнительный доход за счет кэшбэка. Даже на выходных. 😉

О турбулентности на валютном рынке. Отвечает НБУ. В июле 2020 года на валютном рынке наблюдалась тенденция к обесцениванию гривны. НБУ поддерживал курс и продавал доллары. А временный рост турбулентности на валютном рынке и девальвация гривны в июле обусловлены ситуативными психологическими факторами, объяснил регулятор. Тот же НБУ:

“С августа кассовые аппараты и в смартфонах”. Уже с 1 августа 2020 года бизнес может установить программный РРО на смартфон, планшет или компьютер и использовать такое устройство в качестве кассового аппарата. Больше деталей про возможности и штрафы.

Зеленский подписал закон о “зеленой” энергетике. Президент подписал законопроект №3658, который закрепляет ключевые положения Правительственного меморандума с производителями “зеленой” энергетики. Это позволит уменьшить тарифы для солнечных электростанций на 15%, для ветровых электростанций — на 7,5%.

Поставки газа населению. Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” обнародовала условия продажи газа для поставок населению после завершения действия специальных обязательств, которое должно произойти уже 1 августа. Вот как будет определяться цена по годовым контрактам..

Камеры “словили” уже более 1 млн авто. Камеры автофиксации нарушений правил дорожного движения функционируют в Украине уже два месяца. За это время зафиксировали более 1 млн автомобилей, которые превысили скорость. В первые дни камеры фиксировали до 57 тысяч нарушений, а сейчас в среднем 10 тыс. – 12 тыс. за сутки. Но, за эти 2 месяца несколько водителей не согласились с постановлениями полиции и подали иски в суд, оспаривая “письма счастья” и штрафы. В полиции уверяют, что и такие нарушители все равно вынуждены будут заплатить.