Отрасли с наибольшими перспективами роста после коронакризиса - НБУ

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После коронакризиса новые стимулы для развития получает IT-сектор и внутренний туризм. Меньше всего пострадало от карантинных ограничений сельское хозяйство.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
“Наиболее пострадавшие от карантина отрасли, в частности сфера услуг, торговля и транспорт – частично восстановятся уже в III квартале. Однако из-за низкого спроса они еще долго не вернутся к докризисному уровню”, – говорится в сообщении.
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По информации НБУ, восстановление в экспортных отраслях, в частности металлургии, состоится вместе с ростом мирового спроса уже в следующем году. Сельское хозяйство, ожидаемо, будет среди видов экономической деятельности, которые меньше всего пострадают именно от карантинных ограничений, однако в этом году ожидаются несколько меньшие объемы урожая через более худшие погодные условия.
“Новые стимулы для развития получает IT-сектор, в частности – в части проектов по организации удаленной работы, а также внутренний туризм”, – добавили в сообщении.
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