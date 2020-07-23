0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 401 0

Отрасли с наибольшими перспективами роста после коронакризиса - НБУ

Отрасли с наибольшими перспективами роста после коронакризиса - НБУ

После коронакризиса новые стимулы для развития получает IT-сектор и внутренний туризм. Меньше всего пострадало от карантинных ограничений сельское хозяйство.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.

“Наиболее пострадавшие от карантина отрасли, в частности сфера услуг, торговля и транспорт – частично восстановятся уже в III квартале. Однако из-за низкого спроса они еще долго не вернутся к докризисному уровню”, – говорится в сообщении.

Читайте також: Экономист, предсказавший кризис 2008 года, о последствиях коронавируса: Худшее впереди

По информации НБУ, восстановление в экспортных отраслях, в частности металлургии, состоится вместе с ростом мирового спроса уже в следующем году. Сельское хозяйство, ожидаемо, будет среди видов экономической деятельности, которые меньше всего пострадают именно от карантинных ограничений, однако в этом году ожидаются несколько меньшие объемы урожая через более худшие погодные условия.

“Новые стимулы для развития получает IT-сектор, в частности – в части проектов по организации удаленной работы, а также внутренний туризм”, – добавили в сообщении.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Шмыгаль объявил о вхождении Украины в мировой экономический кризис. По его словам, в Украине сейчас, как никогда, высокая ликвидность в банках. “У нас высокие золотовалютные запасы. У нас есть запас по бюджетному курсу, который запланирован” – говорил он.
  • По мнению экспертов, для Украины прогнозы международных финансовых организаций достаточно оптимистичны. Ориентировочные показатели роста ВВП были даже улучшены, в отличие от многих других стран.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.