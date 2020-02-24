Экономист, предсказавший кризис 2008 года, о последствиях коронавируса: "Худшее впереди"

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Инвесторы “обманывают сами себя” в оценках того, насколько острой проблемой для экономики станет коронавирус.
Об этом написал экономист Нуриэль Рубини, предсказавший финансовый кризис 2008 года, в колонке для Financial Times.
Он заявил, что до этой недели, когда инвесторы в панике устроили распродажу активов, реакция фондовых рынков на вспышку была “мягкой”. Вопреки мнению успокоивших себя инвесторов, “худшее впереди”, подчеркивает он.
Экономист назвал четыре главных “заблуждения” инвесторов в отношении болезни. Эти ошибочные предположения, по его словам, привели к тому, что в конце января, несмотря на распространение заболевания, фондовые рынки США выросли до новых максимумов.
“Становится очевидно, что это глобальная пандемия, а не сосредоточенная в Китае эпидемия. Мы также по-прежнему не знаем, сколько стран в Азии и других частях планеты столкнется с острыми вспышками — скорее всего, таких будет еще много”, — пишет Рубини.
“Идея о том, что пик влияния на экономику будет достигнут до конца первого квартала, выглядит очень ненадежной”, — указывает Рубини.
“Китаю нанесен масштабный ущерб, а международные цепочки поставок серьезно нарушены. Сейчас на Китай приходится около 20% мирового ВВП, а не крошечные 4%, как во время эпидемии SARS [тяжелого острого респираторного синдрома] в 2003 году. Добавьте к этому экономический шок для крупных экономик вроде Японии, Южной Кореи и Италии. Когда болезнь распространится на другие развитые и развивающиеся рынки, ущерб возрастет”, – считает экономист.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
У Гончарука задумали изменить налоговую систему: какие нововведеня ждут ФЛПВчера, 13:02 - 6017 37
Коболев сравнил баланс платежей с "Газпромом" сейчас и в 2013 годуВчера, 09:18 - 1008 10
Украина обязана отказаться от импорта электроэнергии – Зеленский2 ч. назад - 560 6
Внедрение е-билета обошлось столице в 504 млн гривенВчера, 23:38 - 274 4
В Минэкономики назвали причину роста цен на жилье (инфографика)Вчера, 21:03 - 2361 4
У Гончарука задумали изменить налоговую систему: какие нововведеня ждут ФЛПВчера, 13:02 - 6017 37
Межбанк: противостояние Минфина и инвесторов достигло пикаВчера, 11:20 - 4900
Правительство хочет доплачивать по 500 грн в месяц за более поздний выход на пенсиюВчера, 15:00 - 2996 4
Глава правления ПриватБанка: Есть реальный риск возврата банка экс-владельцамВчера, 16:03 - 2888 1
Переход на киловатты и суммы в платежках за газ: что думают читатели Finance.uaВчера, 15:31 - 2829 3
Украина представила в Арабских Эмиратах обновленный беспилотник-камикадзе (фото)Вчера, 11:13 - 831
Компания Apple запатентовала полностью стеклянный iPhone (схема)24.02.2020, 13:08 - 1067
Sony представила новый смартфон (фото, видео)20.02.2020, 15:10 - 1415
SpaceX вывела в космос 60 мини-спутников Starlink для раздачи интернета (видео)18.02.2020, 12:10 - 1161 2
Boeing начал испытательные полеты 737 MAX (фото, видео)17.02.2020, 14:10 - 1230