Экономист, предсказавший кризис 2008 года, о последствиях коронавируса: "Худшее впереди"

Инвесторы “обманывают сами себя” в оценках того, насколько острой проблемой для экономики станет коронавирус.

Об этом написал экономист Нуриэль Рубини, предсказавший финансовый кризис 2008 года, в колонке для Financial Times.

Он заявил, что до этой недели, когда инвесторы в панике устроили распродажу активов, реакция фондовых рынков на вспышку была “мягкой”. Вопреки мнению успокоивших себя инвесторов, “худшее впереди”, подчеркивает он.

Экономист назвал четыре главных “заблуждения” инвесторов в отношении болезни. Эти ошибочные предположения, по его словам, привели к тому, что в конце января, несмотря на распространение заболевания, фондовые рынки США выросли до новых максимумов.

“Становится очевидно, что это глобальная пандемия, а не сосредоточенная в Китае эпидемия. Мы также по-прежнему не знаем, сколько стран в Азии и других частях планеты столкнется с острыми вспышками — скорее всего, таких будет еще много”, — пишет Рубини.

“Идея о том, что пик влияния на экономику будет достигнут до конца первого квартала, выглядит очень ненадежной”, — указывает Рубини.

“Китаю нанесен масштабный ущерб, а международные цепочки поставок серьезно нарушены. Сейчас на Китай приходится около 20% мирового ВВП, а не крошечные 4%, как во время эпидемии SARS [тяжелого острого респираторного синдрома] в 2003 году. Добавьте к этому экономический шок для крупных экономик вроде Японии, Южной Кореи и Италии. Когда болезнь распространится на другие развитые и развивающиеся рынки, ущерб возрастет”, – считает экономист.