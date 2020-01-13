Мировой экономический кризис - мнение экспертов

Для Украины прогнозы международных финансовых организаций достаточно оптимистичны. Ориентировочные показатели роста ВВП были даже улучшены, в отличие от многих других стран. Значит ли это, что мировой кризис – в любой его форме – обойдет Украину стороной?

Эксперты говорят, что риски в мировом масштабе актуальны и для Украины.

“Основными рисками для экономики Украины в 2020 году остаются ухудшение спроса на внешних рынках, замедление экономического роста в странах – основных торговых партнерах, особенно ЕС. Есть также риск ухудшения настроений на финансовых рынках, что может привести к удорожанию внешних заимствований и проблемам финансирования выплат по внешнему долгу. По-прежнему существует неопределенность в получении финансовой помощи от МВФ и других международных финансовых организаций, несмотря на заключение предварительного соглашения с МВФ на уровне персонала”, – перечисляет Александр Мартыненко.

А вот Алексей Кущ считает, что у Украины даже больше рисков оказаться в зоне кризиса, чем у других государств.

“Будущий кризис был заложен в скрытых прогнозах нынешней власти, в результате чего на этот кризис они планировали частично списать провал экономической политики. И может сложиться уникальная ситуация, когда в мире кризис может не наступить, а в Украине разразится “рукотворный” кризис. У нас 6 месяцев подряд идет снижение промышленного производства, и это фактически означает, что мы вошли в промышленную рецессию. Плюс зафиксирована дефляция промышленных цен. То есть можно сказать, что у нас уже начался экономический кризис. Пока – только в промышленном секторе, но если не принять срочных мер по реанимации индустриального ядра экономики, то скоро этот кризис перекинется с промышленного сектора на зону торговли, которая пока еще держит ВВП в зоне роста”, – предупреждает эксперт.