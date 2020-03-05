Шмыгаль объявил о вхождении Украины в мировой экономический кризис

Украина входит в мировой экономический кризис, вызванный распространением коронавируса в мире.

Об этом на брифинге сказал премьер-министр Денис Шмигаль.

Как отметил Шмыгаль, фактически Украина стоит на пороге кризиса, а в некоторых странах это уже начало финансово-экономического кризиса.

“Украина сейчас в этот кризис входит намного более крепкой, чем это было, например, в 2008 году”, – сказал он.

По его словам, в Украине сейчас, как никогда, высокая ликвидность в банках. “У нас высокие золотовалютные запасы. У нас есть запас по бюджетному курсу, который запланирован (27 грн/доллар. – Ред.). У нас достаточно позитивный диалог с МВФ, у нас вчера был конференц-колл с руководством МВФ и договорились о системном продолжении сотрудничества без изменения каких-либо условий”, – добавил он.

Шмыгаль заявил, то Украине осталось выполнить два из восьми параметров МВФ, которые планируется выполнить за две-три недели.

Кроме того, по словам Шмыгаля, для экспортеров открываются новые возможности.

“С одной стороны, это кризисные вещи. С другой стороны, это могут быть возможности для нашего внутреннего рынка”, – добавил премьер.