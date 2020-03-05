Шмыгаль объявил о вхождении Украины в мировой экономический кризис

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украина входит в мировой экономический кризис, вызванный распространением коронавируса в мире.
Об этом на брифинге сказал премьер-министр Денис Шмигаль.
Как отметил Шмыгаль, фактически Украина стоит на пороге кризиса, а в некоторых странах это уже начало финансово-экономического кризиса.
“Украина сейчас в этот кризис входит намного более крепкой, чем это было, например, в 2008 году”, – сказал он.
По его словам, в Украине сейчас, как никогда, высокая ликвидность в банках. “У нас высокие золотовалютные запасы. У нас есть запас по бюджетному курсу, который запланирован (27 грн/доллар. – Ред.). У нас достаточно позитивный диалог с МВФ, у нас вчера был конференц-колл с руководством МВФ и договорились о системном продолжении сотрудничества без изменения каких-либо условий”, – добавил он.
Шмыгаль заявил, то Украине осталось выполнить два из восьми параметров МВФ, которые планируется выполнить за две-три недели.
Кроме того, по словам Шмыгаля, для экспортеров открываются новые возможности.
“С одной стороны, это кризисные вещи. С другой стороны, это могут быть возможности для нашего внутреннего рынка”, – добавил премьер.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Россия из-за падения рубля может "обвалить" мировые цены на зерно - экспертВчера, 21:30 - 5857 23
В Киеве пока не собираются прекращать отопительный сезонВчера, 20:20 - 1402 11
Панического вывода иностранных инвестиций из Украины нет – Нацбанк6 ч. назад - 1411 6
Глава Минобороны: военнослужащим нужен емкий мотивационный пакет7 ч. назад - 806 5
Vodafone предлагает абонентам новую безлимитную услугу за 30 гривен10 ч. назад - 31117 5
Vodafone предлагает абонентам новую безлимитную услугу за 30 гривен10 ч. назад - 31117 5
Межбанк: "идеальный шторм" в самом разгаре8 ч. назад - 7440 2
Россия из-за падения рубля может "обвалить" мировые цены на зерно - экспертВчера, 21:30 - 5857 23
😷 В Киеве введут карантин из-за коронавируса7 ч. назад - 5173 3
Что ждать от курса на этой неделе?5 ч. назад - 3964 4
😷 Беспилотники и роботы: как коронавирус тестирует технологии Китая8 ч. назад - 430
😷Названы новые симптомы коронавирусаВчера, 12:34 - 2956
Вертолет для транспортировки инфицированных коронавирусом в Украине (фото)05.03.2020, 15:34 - 1483 2
Xiaomi представила игровые смартфоны с быстрой зарядкой (фото)04.03.2020, 14:10 - 939 1
Представлена международная версия смартфона Oppo Reno3 Pro (фото, видео)03.03.2020, 15:10 - 886 1