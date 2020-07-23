Камеры автофиксации нарушений ПДД: главная польза и планы полиции

Камеры автофиксации нарушений правил дорожного движения функционируют в Украине уже два месяца. За это время зафиксировали более 1 млн автомобилей, которые превысили скорость.

Об этом сайту “Сегодня” рассказал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий.

“Сейчас – более 1 миллиона зафиксированных нарушений ПДД. Кроме того, количество таких правонарушений снижается. Приведу такой пример: в первые дни камеры фиксировали до 57 тысяч нарушений, а сейчас в среднем 10 тыс. – 12 тыс. за сутки. Видим, что водители стали более дисциплинированными”, – рассказывает Билошицкий.

По словам Алексея Билошицкого, за эти 2 месяца несколько водителей не согласились с постановлениями полиции и подали иски в суд, оспаривая “письма счастья” и штрафы. И они все равно вынуждены платить, поскольку в данном случае закон на стороне полиции.

“Суды в соответствии с законодательством отказали нарушителям”, – уточнил Билошицкий.

С начала 2020 суды рассмотрели сотни административных дел, когда любители скорости пытались обжаловать свои штрафы. Речь идет не только о фиксации нарушения с помощью камер, но и с помощью приборов TruCam. В материалах большинства из таких дел сказано, что водители разгоняются в пределах городов до 90-97 км/ч, хотя скорость не должна превышать 50 км/час. Некоторые из водителей пытаются доказать судам, что приборы, которыми пользуются полицейские – без пломбы и их показания сомнительны. Однако суды берут под сомнение такие сведения.

В то же время, на днях полиция заявила, что увеличила количество участков, на которых будет использовать лазерные измерители скорости.

До конца года в Украине планируют в 6 раз увеличить количество камер автофиксации нарушений. Сейчас их установлено 50 штук, но планируется, что до конца года благодаря местной власти появится еще 250. За это время некоторые из камер зафиксировали лихачей-“рекордсменов”. Как выяснилось, в Украине не редкость, когда водители разгоняются до 227 км/час.

Однако одним из самых скандальных остается вопрос, когда штрафуют владельца авто, а не того, кто был за рулем. Как разъяснили копы, чтобы сообщение приходило именно нарушителю, собственник должен зарегистрировать факт передачи автомобиля в пользование другому лицу.

Ведь в планах “расширения задач” для камер автофиксации есть также то, что система новых камер начнет фиксировать не только превышение скорости, но и нарушение правил парковки, и другие нарушения.

И даже тот факт, что количество нарушений ПДД значительно уменьшилось в местах размещения камер – уже говорит о том, что определенная профилактическая цель достигнута

Справка Finance.ua:

В Украине планируют ввести дополнительные проверки для водителей.

Камеры автоматической фиксации нарушений ПДД за прошлую неделю, с 20 по 26 июля, зарегистрировали новые рекорды превышения скорости.

В Киеве за первый месяц работы камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения количество случаев превышения скорости в местах установки камер уменьшилось в 5 раз.

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