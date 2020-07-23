1 августа налоговая запускает "кассовые аппараты в смартфоне": этапы введения, штрафы, кэшбэк

С 1 августа 2020 года вводится применение программных регистраторов расчетных операций. Бизнес может установить программный РРО на смартфон, планшет или компьютер и использовать такое устройство, как кассовый аппарат.

Об этом сообщает Главное управление ГНС в г. Киеве.

Этапы введения:

с 1 августа введение РРО для детенизации расчетов в сфере торговли и услуг;

с 1 января 2021 года будет расширен перечень видов деятельности, для которых станет обязательным использование РРО (традиционных или программных). Также будет введен механизм кэшбэка. На втором этапе РРО будут использовать предприниматели, которые продают ювелирные изделия, подержанные товары в магазинах, лекарства и медицинские изделия, предоставляют платные услуги в сфере здравоохранения, реализуют сложные бытовые приборы, которые подлежат гарантийному ремонту, работают как гостиницы, рестораны, кафе, турагентства и туроператоры, продающие детали для авто;

с 1 апреля 2021 года применение РРО станет обязательным для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога второй, третьей и четвертой групп независимо от видов деятельности.

РРО является обязательным при продаже продукции собственного производства:

если за товар покупатель оплачивает путем перевода безналичных денежных средств со своей платежной карты на расчетный счет продавца непосредственно через банк с использованием платежного терминала (устройства), принадлежащего этому банку;

в случае осуществления расчетов исключительно в безналичной форме — путем перевода средств с расчетного счета на расчетный счет через банк или путем непосредственного внесения средств через кассу банка.

За неприменение РРО или применение с нарушением установленных требований предусматривается увеличение размера штрафных (финансовых) санкций.

Размеры штрафов:

с 1 августа 2020 года будет применяться штраф в 10% (за первое нарушение) и 50% (за каждое последующее нарушение) стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг);

с 1 января 2021 – размер штрафа составит 100% и 150% стоимости проданных с нарушением товаров (работ, услуг) за первое и последующие нарушения соответственно.

К жалобе обязательно прилагаются электронные или отсканированные копии документов, которые покупатель получил от продавца вместе с приобретенным товаром, о которых говорится в жалобе.

Справка Finance.ua:

20 сентября Верховная Рада приняла законопроекты 1053-1 и 1073 по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг, предусматривающие применение программного обеспечения регистраторов расчетных операций ( РРО ).

Дмитрий Дубилет и команда разработчиков запускают Checkbox — программный РРО .

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