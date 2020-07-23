1 августа налоговая запускает "кассовые аппараты в смартфоне": этапы введения, штрафы, кэшбэк

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
С 1 августа 2020 года вводится применение программных регистраторов расчетных операций. Бизнес может установить программный РРО на смартфон, планшет или компьютер и использовать такое устройство, как кассовый аппарат.
Об этом сообщает Главное управление ГНС в г. Киеве.
Этапы введения:
с 1 августа введение РРО для детенизации расчетов в сфере торговли и услуг;
с 1 января 2021 года будет расширен перечень видов деятельности, для которых станет обязательным использование РРО (традиционных или программных). Также будет введен механизм кэшбэка. На втором этапе РРО будут использовать предприниматели, которые продают ювелирные изделия, подержанные товары в магазинах, лекарства и медицинские изделия, предоставляют платные услуги в сфере здравоохранения, реализуют сложные бытовые приборы, которые подлежат гарантийному ремонту, работают как гостиницы, рестораны, кафе, турагентства и туроператоры, продающие детали для авто;
с 1 апреля 2021 года применение РРО станет обязательным для ФЛП, которые являются плательщиками единого налога второй, третьей и четвертой групп независимо от видов деятельности.
РРО является обязательным при продаже продукции собственного производства:
За неприменение РРО или применение с нарушением установленных требований предусматривается увеличение размера штрафных (финансовых) санкций.
Размеры штрафов:
К жалобе обязательно прилагаются электронные или отсканированные копии документов, которые покупатель получил от продавца вместе с приобретенным товаром, о которых говорится в жалобе.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налог на аренду квартир будут считать по-новому: что предлагает "Слуга народа"Вчера, 13:02 - 14876 11
Долг на каждого украинца растет: уже 54 тыс. грн (инфографика)Вчера, 19:00 - 3823 6
"Укртелеком" Ахметова предлагает, чтобы Кабмин заплатил 1,4 миллиарда за интернет в селахОколо часа назад - 275 4
5 горящих вакансий с зарплатой от 10 000 гривен4 ч. назад - 14931 4
У бизнес-омбудсмена озвучили растущую проблему украинских предпринимателей3 ч. назад - 656 3
5 горящих вакансий с зарплатой от 10 000 гривен4 ч. назад - 14931 4
Налог на аренду квартир будут считать по-новому: что предлагает "Слуга народа"Вчера, 13:02 - 14876 11
Как купить квартиру на ребенкаВчера, 20:01 - 5082 1
Бизнес выступил против законопроекта, который меняет налогообложение в IT-сфереВчера, 21:30 - 4155 2
Долг на каждого украинца растет: уже 54 тыс. грн (инфографика)Вчера, 19:00 - 3823 6
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)Вчера, 16:10 - 190
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)Позавчера, 15:10 - 443
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 2062
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 1057 1
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 751