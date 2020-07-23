"Нафтогаз" обнародовал условия поставок газа населению по рыночным ценам

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” обнародовала условия продажи газа для поставок населению после завершения действия специальных обязательств, которое должно произойти уже 1 августа.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
“Дивизион “Нафтогаз коммерция” (через ООО «Газоснабжающая компания “Нафтогаз Трейдинг”) будет реализовывать природный газ для поставщиков домохозяйств. Компания предлагает заключить годовой контракт на поставку газа с ежемесячным формульным определением цены, которая будет известна до начала месяца поставки”, – говорится в сообщении.
Как будет определяться цена по годовым контрактам:
В рамках указанного контракта предусмотрены различные условия расчетов:
Как отмечается, подход, предложенный Дивизионом «Нафтогаз Коммерция», соответствует европейской практике, когда на долгосрочные контракты и большие объемы действует формульная цена, а для других клиентов предлагается линейка разнообразных продуктов в зависимости от потребностей покупателя.
Кроме запуска новых продуктов, которые разрабатываются с учетом особенностей работы различных сегментов внутреннего рынка, “Нафтогаз” продолжит работать с долгами, которые накопились в течение действия режима ПСО и достигают около 24 млрд гривен.
Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Долг на каждого украинца растет: уже 54 тыс. грн (инфографика)Вчера, 19:00 - 4687 9
"Укртелеком" Ахметова предлагает, чтобы Кабмин заплатил 1,4 миллиарда за интернет в селах5 ч. назад - 630 8
5 горящих вакансий с зарплатой от 10 000 гривен7 ч. назад - 32641 7
Как купить квартиру на ребенкаВчера, 20:01 - 6461 5
У бизнес-омбудсмена озвучили растущую проблему украинских предпринимателей6 ч. назад - 975 4
5 горящих вакансий с зарплатой от 10 000 гривен7 ч. назад - 32641 7
Как купить квартиру на ребенкаВчера, 20:01 - 6461 5
Долг на каждого украинца растет: уже 54 тыс. грн (инфографика)Вчера, 19:00 - 4687 9
Бизнес выступил против законопроекта, который меняет налогообложение в IT-сфереВчера, 21:30 - 4350 2
С 1 августа будут действовать новые правила въезда в Украину из стран «красной зоны»Вчера, 16:05 - 2998 4
Беспилотный вертолет Airbus совершил первый полет35 мин. назад - 15
NASA запустила новый марсоход, который будет искать признаки жизни на Марсе (видео)Вчера, 16:10 - 228
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)Позавчера, 15:10 - 467
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 2078
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 1075 1