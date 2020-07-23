"Нафтогаз" обнародовал условия поставок газа населению по рыночным ценам

Национальная акционерная компания “Нафтогаз Украины” обнародовала условия продажи газа для поставок населению после завершения действия специальных обязательств, которое должно произойти уже 1 августа.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

“Дивизион “Нафтогаз коммерция” (через ООО «Газоснабжающая компания “Нафтогаз Трейдинг”) будет реализовывать природный газ для поставщиков домохозяйств. Компания предлагает заключить годовой контракт на поставку газа с ежемесячным формульным определением цены, которая будет известна до начала месяца поставки”, – говорится в сообщении.

Как будет определяться цена по годовым контрактам:

исходя из котировок международных газовых хабов, текущего рыночного спреда;

а также из условий оплаты;

предлагаемая формульная цена является прогнозируемой и полностью соответствует рыночным ценовым индикаторам и не создает перекосов на рынке.

В рамках указанного контракта предусмотрены различные условия расчетов:

100% предоплата;

оплата частями каждые 10 дней в течение периода поставки;

оплата до 25 числа месяца, следующего за месяцем поставки.

Как отмечается, подход, предложенный Дивизионом «Нафтогаз Коммерция», соответствует европейской практике, когда на долгосрочные контракты и большие объемы действует формульная цена, а для других клиентов предлагается линейка разнообразных продуктов в зависимости от потребностей покупателя.

Кроме запуска новых продуктов, которые разрабатываются с учетом особенностей работы различных сегментов внутреннего рынка, “Нафтогаз” продолжит работать с долгами, которые накопились в течение действия режима ПСО и достигают около 24 млрд гривен.

Справка Finance.ua:

Срок действия ПСО завершается 1 августа 2020 года, после чего потребители получат возможность выбирать удобный пакет поставки природного газа (цена, объемы, период).

Кабинет Министров утвердил компанию ООО “ГК “Нафтогаз Украины” поставщиком последней надежды на рынке природного газа. Компания выиграла конкурс и будет поставлять газ потребителям, которые не смогли заключить контракт.

В июле цена на газ для населения по сравнению с июнем выросла на 7% или на 16 копеек.

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