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Нацбанк ухудшил свои ожидания по росту госдолга в 2020 году

Нацбанк ухудшил свои ожидания по росту госдолга в 2020 году

Нацбанк ухудшил ожидания роста государственного долга Украины в 2020 году до 62% ВВП, в апрельском прогнозе этот показатель ожидался на уровне 60% ВВП.

Об этом говорится в июльском инфляционном отчете НБУ.

“Государственный и гарантированный государством долг в 2020 году возрастет до 62% ВВП из-за наращивания дефицита бюджета, падения номинального ВВП, а также более слабого, чем в конце прошлого года, обменного курс гривны”, – говорится в отчете.

В НБУ ожидают, что в дальнейшем госдолг будет снижаться на 2-3 процентных пункта ежегодно за счет роста экономики и взвешенной фискальной политики.

Отметим, что уровень госдолга к ВВП в 2019 году снизился до 44,3% ВВП с 52,3% ВВП в 2018.

Справка Finance.ua:

  • Совокупный государственный долг Украины в июне 2020 года вырос на 2,7% в гривне – до 2,269 трлн грн, а в долларовом эквиваленте – на 3,5%, до $85,01 мл, сообщало Министерство финансов.
  • Платежи по погашению и обслуживанию государственного долга Украины в 2021 году ориентировочно составят около 600 млрд грн.

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По материалам Економічна Правда
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