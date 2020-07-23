Нацбанк ухудшил свои ожидания по росту госдолга в 2020 году

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Нацбанк ухудшил ожидания роста государственного долга Украины в 2020 году до 62% ВВП, в апрельском прогнозе этот показатель ожидался на уровне 60% ВВП.
Об этом говорится в июльском инфляционном отчете НБУ.
“Государственный и гарантированный государством долг в 2020 году возрастет до 62% ВВП из-за наращивания дефицита бюджета, падения номинального ВВП, а также более слабого, чем в конце прошлого года, обменного курс гривны”, – говорится в отчете.
В НБУ ожидают, что в дальнейшем госдолг будет снижаться на 2-3 процентных пункта ежегодно за счет роста экономики и взвешенной фискальной политики.
Отметим, что уровень госдолга к ВВП в 2019 году снизился до 44,3% ВВП с 52,3% ВВП в 2018.
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