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Зеленский подписал закон о "зеленой" энергетике

Зеленский подписал закон о "зеленой" энергетике

Президент подписал законопроект №3658, который закрепляет ключевые положения Правительственного меморандума с производителями «зеленой» энергетики.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

Что это даст. Этот закон позволит уменьшить тариф:

  • для солнечных электростанций на 15%,
  • а для ветровых электростанций — на 7,5%.

На практике это будет означать, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 млрд грн ежегодно.

Домашняя солнечная электростанция 💡

К 2030 году меморандум даст возможность уменьшить объем выплат «зеленой генерации» примерно на 2 млрд евро.

Подписанный закон будет способствовать сбалансированию рынка электроэнергии, защитит права инвесторов и позволит избежать повышения тарифов на электроэнергию для людей, отметил он.

Справка Finance.ua:

  • Рада 21 июля приняла закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии”.
  • 28 июля закон подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.
  • Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), запланировала заседание, в повестку дня которого внесен вопрос о пересчете зеленых тарифов для СЭС и ВЭС, в частности, в связи с принятием закона о поддержке возобновляемой энергетики (законопроект №3658).
  • Свыше 25 тыс. украинских домохозяйств экономят на электроэнергии, используя солнечные панели.

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По материалам Finance.UA
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