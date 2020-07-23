Зеленский подписал закон о "зеленой" энергетике

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Президент подписал законопроект №3658, который закрепляет ключевые положения Правительственного меморандума с производителями «зеленой» энергетики.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.
Что это даст. Этот закон позволит уменьшить тариф:
На практике это будет означать, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 млрд грн ежегодно.
К 2030 году меморандум даст возможность уменьшить объем выплат «зеленой генерации» примерно на 2 млрд евро.
Подписанный закон будет способствовать сбалансированию рынка электроэнергии, защитит права инвесторов и позволит избежать повышения тарифов на электроэнергию для людей, отметил он.
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