Зеленский подписал закон о "зеленой" энергетике

Президент подписал законопроект №3658, который закрепляет ключевые положения Правительственного меморандума с производителями «зеленой» энергетики.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

Что это даст. Этот закон позволит уменьшить тариф:

для солнечных электростанций на 15%,

а для ветровых электростанций — на 7,5%.

На практике это будет означать, что государство и все украинцы сэкономят почти 7 млрд грн ежегодно.

К 2030 году меморандум даст возможность уменьшить объем выплат «зеленой генерации» примерно на 2 млрд евро.

Подписанный закон будет способствовать сбалансированию рынка электроэнергии, защитит права инвесторов и позволит избежать повышения тарифов на электроэнергию для людей, отметил он.

Справка Finance.ua:

Рада 21 июля приняла закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электроэнергии из альтернативных источников энергии”.

28 июля закон подписал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Ранее сообщалось, что Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг ( НКРЭКУ ), запланировала заседание, в повестку дня которого внесен вопрос о пересчете зеленых тарифов для СЭС и ВЭС , в частности, в связи с принятием закона о поддержке возобновляемой энергетики (законопроект №3658).

Свыше 25 тыс. украинских домохозяйств экономят на электроэнергии, используя солнечные панели.

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