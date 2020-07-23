НБУ назвал причины девальвации гривны в июле

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В июле 2020 года на валютном рынке наблюдалась тенденция к обесцениванию гривны. Национальный банк Украины (НБУ) поддерживал курс и продавал доллары.
Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за июль.
В НБУ объяснили, что временный рост турбулентности на валютном рынке и девальвация гривны в июле обусловлены ситуативными психологическими факторами.
НБУ продолжал сглаживать колебания на рынке – “сальдо интервенций по итогам месяца было отрицательным”.
В НБУ отмечают, что во II квартале 2020 года ревальвационное давление на валютном рынке обеспечивалось значительным предложением иностранной валюты благодаря поступлениям от традиционных экспортно-ориентированных отраслей (в частности АПК) и “Нафтогаза” при одновременных умеренных платежах за импорт.
“Это позволило НБУ возобновить покупку иностранной валюты, не противодействуя тенденциям, которые преобладали на рынке, и компенсировать значительный объем ее продажи для удовлетворения ажиотажного спроса в марте”, – говорится в документе.
Официальный курс доллара к гривне за июль вырос на 3,7% с 26,69 гривен за доллар до 27,69 гривен за доллар.
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