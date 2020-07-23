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НБУ назвал причины девальвации гривны в июле

НБУ назвал причины девальвации гривны в июле

В июле 2020 года на валютном рынке наблюдалась тенденция к обесцениванию гривны. Национальный банк Украины (НБУ) поддерживал курс и продавал доллары.

Об этом говорится в Инфляционном отчете НБУ за июль.

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В НБУ объяснили, что временный рост турбулентности на валютном рынке и девальвация гривны в июле обусловлены ситуативными психологическими факторами.

НБУ продолжал сглаживать колебания на рынке – “сальдо интервенций по итогам месяца было отрицательным”.

В НБУ отмечают, что во II квартале 2020 года ревальвационное давление на валютном рынке обеспечивалось значительным предложением иностранной валюты благодаря поступлениям от традиционных экспортно-ориентированных отраслей (в частности АПК) и “Нафтогаза” при одновременных умеренных платежах за импорт.

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“Это позволило НБУ возобновить покупку иностранной валюты, не противодействуя тенденциям, которые преобладали на рынке, и компенсировать значительный объем ее продажи для удовлетворения ажиотажного спроса в марте”, – говорится в документе.

Официальный курс доллара к гривне за июль вырос на 3,7% с 26,69 гривен за доллар до 27,69 гривен за доллар.

Справка Finance.ua:

  • Ранее заместитель главы НБУ Сологуб объяснил колебания курса гривны. “Делаем это настолько эффективно, что люди этого не видят”, – сказал он о том, что у НБУ есть инструменты, как с этим работать с плавающим курсом.
  • Долговое бремя для украинцев составляло примерно 57% валового продукта, произведенного экономикой за год. Сумма долга на каждого украинца в конце месяца составляла 54 305 грн.

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По материалам Finance.UA
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