"Делаем это настолько эффективно, что люди этого не видят": Сологуб объяснил колебания курса гривны

Украина уже 5 лет живет в режиме плавающего курса, колебания курса являются естественными, они происходят благодаря различным факторам.

Об этом сообщил заместитель Главы НБУ Дмитрий Сологуб во время пресс-конференции НБУ 23 июля.

Относительно того, что влияет на рост курса гривны, он ответил: “Это колебания по поводу спроса и предложения со стороны импортеров-экспортеров, иногда это психологический фактор. На этот раз, несмотря на показатели платежного баланса, природа колебаний последних недель на валютном рынке психологическая. После заявления Главы НБУ об отставке 2 июля Нацбанк был вынужден выйти на рынок и продать 150 млн долларов. В последнее время мы также наблюдаем спрос на валюту из разных источников. То есть нельзя сказать, что кто-то один покупает валюту. Покупает валюту население и бизнес. На мой взгляд, нет другого объяснения, что это вызвано публичными заявлениями о том, что нужна девальвация, что гривна будет слабее. Хочу сказать, что фундаментальных причин нет, наоборот, благоприятная ситуация с точки зрения экспорта, цен и объемов, импорт начал расти, хотя остается все еще низким”.

В то же время Сологуб отметил, что у НБУ есть инструменты, как с этим работать (с плавающим курсом — ред). И когда говорят, что НБУ не выходит на рынок, это неправда.

“Это как раз свидетельствует о том, что мы делаем это настолько эффективно, что люди этого не видят. Интервенции происходят в нормальном режиме, сегодня мы продали около 350 млн долл.”, – отметил Сологуб.

Справка Finance.ua:

23 июля 2020 года Правление Национального банка Украины приняло решение оставить процентную ставку без изменений – на уровне 6%. Это все еще самый низкий уровень учетной ставки за всю историю независимой Украины.

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