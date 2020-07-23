Долг на каждого украинца растет: уже 54 тыс. грн (инфографика)

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В течение июня правительство активно занимало на внутреннем рынке и получило первый транш от МВФ. Поэтому, несмотря на значительные погашения кратко- и среднесрочных ОВГЗ, сумма государственного и гарантированного долга возросла как в гривневом, так и в долларовом эквиваленте.
Об этом пишет Цена государства.
На начало июля сумма долга в гривневом эквиваленте составляла 2269.17 млрд грн а в долларовом – 85.01 млрд долл. По отношению к ВВП долг увеличился и составлял примерно 57% ВВП.
В течение июня 2020 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 59.71 млрд грн или на 2.7% до 2 269.17 млрд грн. В долларовом эквиваленте государственный и гарантированный государством долг увеличился до 85.01 млрд долл. (+3.5%, или на 2.89 млрд долл).
Рост суммы долга объясняется тем, что в июне 2020 года Украина наконец получила первый транш МВФ и связанные с ними ресурсы. В частности Украина получила 2.1 млрд долл. В первой декаде июня ЕС предоставил Украине в рамках четвертой программы второй транш макрофинансовой помощи в 500 млн евро.
На внутреннем рынке погашения несколько превышали новые займы. В частности, в шестом месяце было привлечено 18.3 млрд грн. от размещения кратко- и среднесрочных ОВГЗ, номинированных в гривне (под 10.04%). Кроме того, правительство также привлекло от размещения ОВГЗ, номинированных в евро, 353.29 млн евро (под 2.2%). В то же время платежи по внутренним обязательствам в шестом месяце составляли 35 млрд грн.
Долговое бремя для украинцев составляло примерно 57% валового продукта, произведенного экономикой за год. Сумма долга на каждого украинца в конце месяца составляла 54 305 грн.
Согласно прогнозу МВФ, государственный долг по отношению к ВВП за 2020 год возрастет на 15 процентных пункта до 65.4% ВВП.
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