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Чистая прибыль банков упала в 2 раза – НБУ

Чистая прибыль банков упала в 2 раза – НБУ

В январе-июне 2020 года платежеспособные банки получили 23,8 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше аналогичного периода прошлого года, когда банковский сектор заработал более 31 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

“По состоянию на 1 июля 2020 года из 75 платежеспособных банков 59 банков были прибыльными и получили чистую прибыль 26,3 млрд грн, что перекрыло убытки 16 банков на общую сумму 2,5 млрд грн. Прибыль за первое полугодие была сформирована в основном ПриватБанком (14 млрд грн или 59% от всей прибыли) и группой банков с иностранным капиталом, кроме российского (5,6 млрд грн)”, – говорится в сообщении.

В втором квартале 2020 года чистый финансовый результат банков составил 7,7 млрд грн, что вдвое меньше, если сравнить с предыдущим кварталом, и в 2,4 раза – если сравнить со ІІ кварталом 2019 года.

Причины уменьшения прибыли:

  • формирование на опережение резервов под ожидаемые убытки в сумме 13,1 млрд грн за квартал, как это предусмотрено международными стандартами финансовой отчетности;
  • общее снижение бизнес-активности во время карантина и падение спроса на кредиты и банковские услуги;
  • увеличение неплатежей по кредитам.

Впервые за последние четыре года чистый комиссионный доход банков в этом году сократился на 1,5% до 20,5 млрд грн, если сравнить с аналогичным периодом предыдущего года. Во ІІ квартале он уменьшился на 10,2%, если сравнить с соответствующим кварталом прошлого года.

Рост чистого процентного дохода замедлился до самого низкого за четыре года значения – 3,9% за первое полугодие, и 1,1% за второй квартал текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время объемы чистых процентных и комиссионных доходов сегодня являются достаточными для покрытия административных расходов большинства банков.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк опубликовал данные по объемам кассовых оборотов банков и структуре доходов и расходов наличной гривны за первое полугодие этого года.
  • НБУ разрешил банкам не обслуживать нервных клиентов, а также Национальный банк разрешил банкам не подавать на бумажных носителях финотчетность за 9 месяцев 2020 года при условии ее размещения на вебсайте.
  • ПриватБанк завершил первое полугодие 2020 года с прибылью 14 млрд грн.

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По материалам Finance.UA
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