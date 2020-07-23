Чистая прибыль банков упала в 2 раза – НБУ

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В январе-июне 2020 года платежеспособные банки получили 23,8 млрд грн чистой прибыли, что на 23% меньше аналогичного периода прошлого года, когда банковский сектор заработал более 31 млрд грн.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
“По состоянию на 1 июля 2020 года из 75 платежеспособных банков 59 банков были прибыльными и получили чистую прибыль 26,3 млрд грн, что перекрыло убытки 16 банков на общую сумму 2,5 млрд грн. Прибыль за первое полугодие была сформирована в основном ПриватБанком (14 млрд грн или 59% от всей прибыли) и группой банков с иностранным капиталом, кроме российского (5,6 млрд грн)”, – говорится в сообщении.
В втором квартале 2020 года чистый финансовый результат банков составил 7,7 млрд грн, что вдвое меньше, если сравнить с предыдущим кварталом, и в 2,4 раза – если сравнить со ІІ кварталом 2019 года.
Причины уменьшения прибыли:
Впервые за последние четыре года чистый комиссионный доход банков в этом году сократился на 1,5% до 20,5 млрд грн, если сравнить с аналогичным периодом предыдущего года. Во ІІ квартале он уменьшился на 10,2%, если сравнить с соответствующим кварталом прошлого года.
Рост чистого процентного дохода замедлился до самого низкого за четыре года значения – 3,9% за первое полугодие, и 1,1% за второй квартал текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время объемы чистых процентных и комиссионных доходов сегодня являются достаточными для покрытия административных расходов большинства банков.
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