Украинцам пересчитают пенсии: суммы на три года вперед

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В Украине в 2021-м минимальную пенсию для тех, кто достиг возраста 65 лет и выполнил норматив по стажу, увеличат до 2500 грн, в 2022-м – 2680 грн, а в 2023-м – 2870 грн. Это следует из оценок роста минимальной зарплаты, опубликованных Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
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По их оценкам, в среднем минималка:
Согласно закону, пенсия для тех, кто выполнил условия по стажу и достиг 65 лет, должна составлять не менее 40% минималки.
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В этом году это 1889 грн, однако вместе с ростом зарплат будет увеличиваться и этот показатель. Отметим, согласно оценкам министерства, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем плата увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.
Как будут расти средние зарплаты:
в 2021-м – 13 632 грн;
в 2022-м – 15 414 грн;
в 2023-м – 17 169 грн.
Ранее сообщалось, что одинокие пенсионеры старше 80 лет, нуждающиеся в уходе, получат ежемесячное пособие 685 грн.
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