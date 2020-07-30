Украинцам пересчитают пенсии: суммы на три года вперед

В Украине в 2021-м минимальную пенсию для тех, кто достиг возраста 65 лет и выполнил норматив по стажу, увеличат до 2500 грн, в 2022-м – 2680 грн, а в 2023-м – 2870 грн. Это следует из оценок роста минимальной зарплаты, опубликованных Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

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По их оценкам, в среднем минималка:

в 2021-м составит 6250 грн,

в 2022-м – 6700 грн (рост на 7,2%),

в 2023-м – 7176 грн (плюс 7,1%).

Согласно закону, пенсия для тех, кто выполнил условия по стажу и достиг 65 лет, должна составлять не менее 40% минималки.

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В этом году это 1889 грн, однако вместе с ростом зарплат будет увеличиваться и этот показатель. Отметим, согласно оценкам министерства, в следующем году украинцы в среднем будут зарабатывать на 12,1% больше. Тут важно отметить, что это далеко не значит, что мы станем богаче: часть повышенной зарплаты съест инфляция. В 2022-м в среднем плата увеличится на 6%, а в 2023-м – еще на 5,1%.

Как будут расти средние зарплаты:

в 2021-м – 13 632 грн;

в 2022-м – 15 414 грн;

в 2023-м – 17 169 грн.

Ранее сообщалось, что одинокие пенсионеры старше 80 лет, нуждающиеся в уходе, получат ежемесячное пособие 685 грн.

Справка Finance.ua:

Пересчет пенсий индивидуален, по Киеву он составляет около 320 гривен. Об этом в эфире сообщила замначальника главного управления Пенсионного фонда Елена Бойко. После пересчета повышение не может быть меньше 100 гривен.

Индексация пенсий зависит от коэффициента заработной платы и от коэффициента стажа: повышению на 11% подлежит только основной размер пенсии, поскольку пенсия состоит еще и из определенных повышений и доплат.

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