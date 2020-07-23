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Пенсия возрастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты

Пенсия возрастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты

Одинокие пенсионеры старше 80 лет, нуждающиеся в уходе, получат ежемесячное пособие 685 грн.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

“По инициативе Президента Украины Министерство социальной политики последовательно работает над повышением социальных гарантий наиболее уязвимых категорий граждан, прежде всего – граждан пожилого возраста”, – говорится в сообщении.

Какие доплаты установили:

  • решением Правительства установлен порядок выплаты ежемесячной государственной социальной помощи на уход одиноким пенсионерам, которым исполнилось 80 и более лет, и которые нуждаются в постоянном уходе, в размере 40 процентов прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (1712 грн х 40% = 685 грн).

Пособие будет назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года.

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Инфографика: Минсоцполитики

Справка Finance.ua:

  • С 1 июля провели перерасчет пенсии для некоторых категорий граждан. Размер повышения пенсии у каждого пенсионера определяется в индивидуальном порядке и зависит от того, какая составляющая пенсионной выплаты растет.
  • С 1 июля пенсии в Украине назначат автоматически, как только человек достигнет пенсионного возраста. Дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно.

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По материалам Finance.UA
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