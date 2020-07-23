Пенсия возрастет на 685 грн: кто и когда получит доплаты

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Одинокие пенсионеры старше 80 лет, нуждающиеся в уходе, получат ежемесячное пособие 685 грн.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.
“По инициативе Президента Украины Министерство социальной политики последовательно работает над повышением социальных гарантий наиболее уязвимых категорий граждан, прежде всего – граждан пожилого возраста”, – говорится в сообщении.
Какие доплаты установили:
Пособие будет назначаться и выплачиваться с 1 января 2020 года.
Инфографика: Минсоцполитики
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