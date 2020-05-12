Почему не всем проиндексировали пенсии: когда ждать очередного повышения

Пересчет пенсий индивидуален, по Киеву он составляет около 320 гривен. Об этом в эфире сообщила замначальника главного управления Пенсионного фонда Елена Бойко.

После пересчета повышение не может быть меньше 100 гривен. Индексация пенсий зависит от коэффициента заработной платы и от коэффициента стажа: повышению на 11% подлежит только основной размер пенсии, поскольку пенсия состоит еще и из определенных повышений и доплат.

“Не были повышены пенсии пенсионерам, у которых средняя константа выше, чем предусмотрено правительственным постановлением. Если до сих пор такой показатель составлял 4404 гривны, увеличив его на 11%, средний стал составлять 4778 гривен. У тех пенсионеров, которые выходили на пенсию в 2019 году, показатель выше, и по таким делам перерасчет не произведен”, – сказала она.

Кому еще не пересчитали. Тем пенсионерам, которые получают пенсию по специальным законам, но этим гражданам в настоящее время проводится оценка величины размера пенсии, назначенной в соответствии с законом “Об общеобязательном государственном пенсионном страховании”. Они получат повышенный размер пенсии до 25 мая.

Бойко отметила, что индексация происходит раз в год и к концу 2020 года больше индексаций не планируется.

Finance.ua сообщал, что во время карантина украинцы могут оформить пенсию онлайн. Для этого нужно подать заявление о назначении пенсии в “одно касание”, пошаговая инструкция по ссылке.

Справка Finance.ua:

В Украине проиндексируют пенсии еще дважды в 2020-м. Повышение минимальной пенсии составит 131 грн, однако его разобьют на два этапа. Первый состоится 1 июля 2020-го, тогда выплату увеличат с 1638 до 1712 грн. Одновременно увеличится и максимальная пенсия.

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