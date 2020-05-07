В Украине проиндексируют пенсии еще дважды в 2020-м: названы даты и суммы

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В Украине, кроме майского перерасчета пенсии, также проведут две индексации выплат для того, чтобы компенсировать рост цен. Повышение коснется тех, кто сейчас получает минимальную пенсию.
Об этом рассказали в Пенсионном фонде в комментарии OBOZREVATEL.
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Так, повышение минимальной пенсии составит 131 грн, однако его разобьют на два этапа. Первый состоится 1 июля 2020-го, тогда выплату увеличат с 1638 до 1712 грн. Важно отметить, что одновременно увеличится и максимальная пенсия.
Если сейчас она составляет 16,3 тыс. грн, с 1 декабря украинцы будут получать до 17,1 тыс. Правда, такие выплаты чаще всего касаются тех, кто выходил на заслуженный отдых по специальным правилам. Госслужащие, некоторые военные, народные депутаты и др. Закон ограничивает максимальную выплату для всех, кроме судей (в судебном порядке отстояли свое право на высокие пенсии). Получать можно не более 10 минимальных пенсий. И вместе с ростом минимальной выплаты растет и максимальная.
Повышение, как подсчитали в Минсоцполитики, составит от 11 до 210 грн в месяц. Почему 210, если выплата увеличится всего на 74 грн? Суть в надбавках. Увеличат, например, пенсии за особые заслуги – на 74 грн, увеличится доплата за большой стаж.
Так, за каждый год сверх нормы (для женщин от 30 лет, а для мужчин от 35 лет) украинцы имеют право на надбавку в размере 1%. Например, если женщина отработала 40 лет вместо положенных 30, то она сейчас может рассчитывать на надбавку в размере 163,8 грн, а после перерасчета прибавка составит уже 171,2 грн. Всего повышение могут почувствовать на себе 6,8 млн человек.
Второй этап повышения ожидается 1 декабря. Минимальную пенсию увеличат с 1712 до 1769 грн. Как и в первом шаге, в то же время возрастет и максимальная выплата – с 17,1 до 17,6 тыс. грн. Надбавка составит от 8 до 171 грн в месяц и также будет касаться 6,8 млн человек.
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