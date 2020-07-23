Киевсовет уменьшил ставки налога для промышленных предприятий столицы

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На пленарном заседании Киевского городского совета в четверг, 30 июля, депутаты ослабили налоговую нагрузку для промышленных предприятий.
В частности, Киевсовет уменьшил ставки налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка с 1,5% до 1%, сообщает пресс-служба КГГА.
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По информации Государственной службы статистики и профильных ассоциаций промышленников и предпринимателей, в связи с карантинными ограничениями и угрозой распространения коронавируса, значительно усилились негативные тенденции в промышленности. Только в апреле 2020 года падение промышленного производства в Украине, по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составило 16,2%.
По прогнозам городских властей, в нынешнем году сокращение производства промышленной продукции на столичных предприятиях ожидается на уровне 11,3%. Чтобы замедлить темпы падения, Киевсовет уменьшил налоговую нагрузку для промышленных предприятий столицы.
“Этим решением власть пытается помочь столичным товаропроизводителям. Речь идет о частичном уменьшении налогового бремени, которое несут столичные производители в связи с платой на недвижимость, отличную от земельного участка. Мы уменьшили максимальную ставку, определенную ранее, для промышленных предприятий с 1,5 процента до 1 процента. Эта норма существенно поможет промышленности в настоящее трудное время”, — отметил соавтор решения, депутат Киевсовета Виталий Павлик.
Он добавил, что уменьшение ставки налога позволит столичным предприятиям существенно сэкономить деньги. Их можно будет направить на улучшение материально-технической базы предприятий или выплату задолженности по заработной плате.
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