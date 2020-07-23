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Киевским предпринимателям будут компенсировать 99% от суммы процентов по кредитам

Киевским предпринимателям будут компенсировать 99% от суммы процентов по кредитам

В Киеве будут компенсировать 99% от суммы процентов по кредитным договорам. Соответствующее решение принял Киевсовет.

Об этом на брифинге 29 июля сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Также он сообщил, что 28 июля Киевсовет принял решение, которое позволит компенсировать столичным предпринимателям 99 процентов от суммы процентов по кредитным договорам.

«28 июля Киевсовет принял еще одно важное решение для поддержки малого и среднего бизнеса столицы. Отныне – до 31 декабря – город будет компенсировать предпринимателям 99 процентов от суммы процентов по кредитным договорам. Тем, которые заключены или будут заключены с банками-партнерами или уполномоченными банками», – подчеркнул Виталий Кличко.

То есть бизнес столицы до конца 2020 года сможет кредитоваться под 0,1 процента годовых.

«Киев сегодня не только борется с коронавирусом, но и развивается. Городская власть воплощает намеченные проекты и пытается минимизировать последствия кризиса, вызванного пандемией», – добавил Кличко.

Также Кличко инициировал создание совместной с городской властью группы экономических экспертов, практиков, представителей бизнеса, которая будет нарабатывать шаги по преодолению экономического кризиса, вызванного пандемией.

«Хочу сообщить, что я инициировал создание совместной с городской властью группы экономических экспертов, практиков, представителей бизнеса. Чтобы мы вместе наработали пути преодоления кризиса. И определили основные шаги, необходимые для поддержки и развития бизнеса в столице», – отметил мэр столицы.

Справка Finance.ua:

  • Для предпринимателей Киева, которые примут участие в госпрограмме «Доступные кредиты», конечные ставки будут от 2,5 до 4,5 процента в гривне.
  • Киевсовет отменил уплату паевого участия для летних и сезонных площадок кафе и ресторанов, а также – для бизнеса, который осуществляет деятельность в средствах передвижной мелкорозничной торговой сети и объектах сезонной мелкорозничной торговой сети.

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По материалам Finance.UA
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