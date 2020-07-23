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Фонд соцстраха компенсировал более 10 млн гривен потерянного заработка из-за изоляции

Фонд соцстраха компенсировал более 10 млн гривен потерянного заработка из-за изоляции

Каждое застрахованное лицо в случае контакта с больным коронавирусной болезнью имеет право получить листок нетрудоспособности для изоляции от COVID-19 с целью упредить риски распространения пандемии. Потерянный за время самоизоляции под контролем заработок компенсирует Фонд социального страхования Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.

“По состоянию на сегодня ФССУ принял на оплату больничные листы, выданные из-за изоляции от COVID-19 на сумму более 10 млн гривен. Больше всего таких листков нетрудоспособности было выдано в Житомирской области – выплаты начислены для более тысячи человек на сумму около 1,5 миллиона гривен”, – говорится в сообщении.

Решение о направлении на самоизоляцию под меднаблюдением с выдачей листка нетрудоспособности принимает врач при наличии оснований – открыть такой больничный на период карантина возможно в дистанционном режиме, с помощью средств телефонной связи.

Сумма выплат от Фонда за время изоляции составит 50% среднего дохода независимо от продолжительности страхового стажа, и 100% среднего дохода – для медицинских работников.

Справка Finance.ua:

  • Для того чтобы получить финансирование от Фонда соцстраха по больничным листам, выданными из-за изоляции в связи с коронавирусом, нужно формировать отдельные заявления-расчеты.
  • Застрахованные лица имеют право на компенсацию потерянного заработка от соцстраха на двух дополнительных основаниях.

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По материалам Finance.UA
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