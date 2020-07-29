Как будет меняться ЕСВ для ФЛП с 2021 по 2023 год

29 июля 2020 на заседании Кабмин утвердил прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы.

В этом документе, в частности, закладывается рост минимальной зарплаты. В Украине от размера минимальной зарплаты зависят некоторые выплаты, в частности — единый социальный взнос (ЕСВ), пишет ain.ua.

Как будет меняться минималка:

с 1 сентября 2020 года минимальная зарплата будет увеличена до 5000 грн в месяц;

с 1 января следующего года — до 6000 грн;

с 1 июля 2021 года — до 6500 грн;

в 2022 году — до 6700 грн;

в 2023 году — до 7176 грн.

Как вырастет ЕСВ:

ЕСВ для ФЛП считается сейчас по ставке 22% от минимальной зарплаты (с течением лет эту ставку могут менять). Соответственно, ЕСВ в период с 2021 года по 2023 год составит:

с 1 сентября 2020 года – 1100 грн в месяц (3300 грн в квартал);

с 1 января следующего года – 1320 грн в месяц (3960 грн за квартал);

с 1 июля 2021 года – 1430 грн в месяц (4290 грн за квартал);

в 2022 году – 1474 грн в месяц (4422 грн за квартал);

в 2023 году – 1578,72 грн в месяц (4736,16 грн за квартал).

Справка Finance.ua:

Кабинет министров Украины на заседании в среду, 29 июля, одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы.

Согласно прогнозу, обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривны за доллар, на конец года – 28,8 гривны.

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