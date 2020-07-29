0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 249 0

Как будет меняться ЕСВ для ФЛП с 2021 по 2023 год

Как будет меняться ЕСВ для ФЛП с 2021 по 2023 год

29 июля 2020 на заседании Кабмин утвердил прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы.

В этом документе, в частности, закладывается рост минимальной зарплаты. В Украине от размера минимальной зарплаты зависят некоторые выплаты, в частности — единый социальный взнос (ЕСВ), пишет ain.ua.

Как будет меняться минималка:

  • с 1 сентября 2020 года минимальная зарплата будет увеличена до 5000 грн в месяц;
  • с 1 января следующего года — до 6000 грн;
  • с 1 июля 2021 года — до 6500 грн;
  • в 2022 году — до 6700 грн;
  • в 2023 году — до 7176 грн.

Как вырастет ЕСВ:

ЕСВ для ФЛП считается сейчас по ставке 22% от минимальной зарплаты (с течением лет эту ставку могут менять). Соответственно, ЕСВ в период с 2021 года по 2023 год составит:

  • с 1 сентября 2020 года – 1100 грн в месяц (3300 грн в квартал);
  • с 1 января следующего года – 1320 грн в месяц (3960 грн за квартал);
  • с 1 июля 2021 года – 1430 грн в месяц (4290 грн за квартал);
  • в 2022 году – 1474 грн в месяц (4422 грн за квартал);
  • в 2023 году – 1578,72 грн в месяц (4736,16 грн за квартал).

Справка Finance.ua:

  • Кабинет министров Украины на заседании в среду, 29 июля, одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы.
  • Согласно прогнозу, обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривны за доллар, на конец года – 28,8 гривны.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам AIN.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.