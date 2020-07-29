Как будет меняться ЕСВ для ФЛП с 2021 по 2023 год

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29 июля 2020 на заседании Кабмин утвердил прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы.
В этом документе, в частности, закладывается рост минимальной зарплаты. В Украине от размера минимальной зарплаты зависят некоторые выплаты, в частности — единый социальный взнос (ЕСВ), пишет ain.ua.
Как будет меняться минималка:
Как вырастет ЕСВ:
ЕСВ для ФЛП считается сейчас по ставке 22% от минимальной зарплаты (с течением лет эту ставку могут менять). Соответственно, ЕСВ в период с 2021 года по 2023 год составит:
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