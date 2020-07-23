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Правительство одобрило макроэкономический прогноз на 2021-2023 годы

Правительство одобрило макроэкономический прогноз на 2021-2023 годы

Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы.

“Проект был разработан при участии Минфина, Минсоцполитики, других заинтересованных органов, происходило много дискуссий, обсуждений, заседаний правительственного комитета, был доработан с учетом совещаний под председательством премьер-министра и совещаний с Минфином”, – сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в Telegram-канале основные прогнозные макропоказатели:

  • валовой внутренний продукт в 2021 году составит 4 505,9 млрд грн (104,6% к предыдущему году), в 2022 году – 5 089,4 млрд грн (104,3% к предыдущему году), в 2023 году – 5 689,7 млрд грн (104,7% к предыдущему году)

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  • индекс потребительских цен составит в 2021 году 108,1% в среднем к предыдущему году, в 2022 – 106,7% в среднем к предыдущему году, в 2023 – 106% в среднем к предыдущему году;
  • прибыль прибыльных предприятий в 2021 году – 911 млрд грн, в 2022 – 1 034,6 млрд грн, в 2023 – 1 171,9 млрд грн.
  • фонд оплаты труда наемных работников и денежного обеспечения военнослужащих в 2021 году – 1 417 млрд грн, в 2022 – 1 612 млрд грн, в 2023 – 1 816,1 млрд грн;
  • среднемесячная заработная плата работников, брутто: номинальная – в 2021 году 13 632 грн, в 2022 – 15 414 грн, в 2023 – 17 169 грн;
  • количество занятых экономической деятельностью в возрасте 15-70 лет: в 2021 году – 16360000. Человек, в 2022 – 16,36 млн человек, в 2023 – 16,84 млн человек;
  • уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет по методологии Международной организации труда: в 2021 году – 9,2% к рабочей силе соответствующего возраста, в 2022 – 8,5% к рабочей силе соответствующего возраста, в 2023 – 8% до рабочей силу соответствующего возраста.

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По материалам Finance.UA
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