Правительство одобрило макроэкономический прогноз на 2021-2023 годы

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет министров Украины на заседании в среду одобрил прогноз экономического и социального развития Украины на 2021-2023 годы.
“Проект был разработан при участии Минфина, Минсоцполитики, других заинтересованных органов, происходило много дискуссий, обсуждений, заседаний правительственного комитета, был доработан с учетом совещаний под председательством премьер-министра и совещаний с Минфином”, – сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.
Народный депутат Алексей Гончаренко сообщил в Telegram-канале основные прогнозные макропоказатели:
Читайте также: Минэкономики дало прогноз курса доллара к гривне на следующий год
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Минэнерго рассказали, что будет с тарифами на свет и газ до конца годаВчера, 17:00 - 33557 11
В "Слуге народа" объяснили, от чего будет зависеть налог на землюВчера, 14:01 - 2425 4
Телеведущая задекларировала четверть миллиарда гривен годового доходаВчера, 18:31 - 6875 4
Шмыгаль выступил против искусственной девальвации гривныВчера, 15:00 - 3172 4
Доллар может потерять статус резервной валюты - аналитики5 ч. назад - 2168 3
В Минэнерго рассказали, что будет с тарифами на свет и газ до конца годаВчера, 17:00 - 33557 11
Пособие на ребенка: назвали случаи, когда одинокие матери могут получать деньги8 ч. назад - 18841 2
Для водителей планируют ввести дополнительные проверки4 ч. назад - 16808 2
Телеведущая задекларировала четверть миллиарда гривен годового доходаВчера, 18:31 - 6875 4
Украинских водителей ждет дорогой автогаз: прогнозВчера, 19:00 - 3075 2
Virgin Galactic показала интерьер кабины туристического космоплана (фото)Около часа назад - 35
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 1830
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 927 1
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 668
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 6868 18