Минэкономики дало прогноз курса доллара к гривне на следующий год

Обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривны за доллар, на конец года – 28,8 гривны.

Такие ожидания Минэкономики заложило в проект “Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 – 2023 годы”.

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Соответствующий проект постановления содержится в повестке дня заседания Кабмина на 29 июля.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, в предыдущем прогнозе ожидания были на уровне 29,7 гривен за доллар в среднем за год и 29,3 гривен за доллар на конец года.

В рамках оценки фискальных рисков для бюджета Минэкономики на основе интегральной эконометрической модели также сделало симуляцию влияния более крепкой гривны на прогнозные макропоказатели.

“Минэкономики отмечает, что разработанный и представленный прогноз является сценарным предположением, а не простой экстраполяцией предыдущих тенденций развития экономики Украины”, – говорится в документе.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров не обсуждает с Национальным банком вопрос роста курса доллара до 30 гривен и стимулирования инфляции. Курс должен устанавливаться рынком.