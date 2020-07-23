Минэкономики дало прогноз курса доллара к гривне на следующий год

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Обменный курс в течение 2021 года в среднем составит 29,1 гривны за доллар, на конец года – 28,8 гривны.
Такие ожидания Минэкономики заложило в проект “Прогноза экономического и социального развития Украины на 2021 – 2023 годы”.
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Соответствующий проект постановления содержится в повестке дня заседания Кабмина на 29 июля.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту постановления, в предыдущем прогнозе ожидания были на уровне 29,7 гривен за доллар в среднем за год и 29,3 гривен за доллар на конец года.
В рамках оценки фискальных рисков для бюджета Минэкономики на основе интегральной эконометрической модели также сделало симуляцию влияния более крепкой гривны на прогнозные макропоказатели.
“Минэкономики отмечает, что разработанный и представленный прогноз является сценарным предположением, а не простой экстраполяцией предыдущих тенденций развития экономики Украины”, – говорится в документе.
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