Шмыгаль выступил против искусственной девальвации гривны

Кабинет Министров не обсуждает с Национальным банком вопрос роста курса доллара до 30 гривен и стимулирования инфляции. Курс должен устанавливаться рынком.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в ходе поездки в Полтавскую область, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

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“Такие вопросы с Нацбанком не обсуждаются. Национальный банк ведет собственную монетарную политику. Его основные цели – сохранение стабильности денежной единицы, стабильности финансовой системы и ценовой стабильности в стране”, – сказал он.

Как отметил Шмыгаль, после того как в НБУ сменился глава, “вы видели удачное размещение облигаций государственного займа в тандеме с Минфином”.

По его словам, на сегодня и правительство, и НБУ работают над сохранением курсовой и ценовой стабильности.

При этом он заявил, что правительство “интересует развитие промышленности, инвестиции в промышленность… Но это не предмет дискуссий о дополнительной или особой эмиссии средств”.

“Это не предмет того, что должен быть курс искусственно завышен или занижен. У нас курс регулируется рынком, это очень важно”, – добавил премьер.

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