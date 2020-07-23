Шмыгаль выступил против искусственной девальвации гривны

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Кабинет Министров не обсуждает с Национальным банком вопрос роста курса доллара до 30 гривен и стимулирования инфляции. Курс должен устанавливаться рынком.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в ходе поездки в Полтавскую область, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.
Читайте также: Делаем это настолько эффективно, что люди этого не видят: Сологуб объяснил колебания курса гривны
“Такие вопросы с Нацбанком не обсуждаются. Национальный банк ведет собственную монетарную политику. Его основные цели – сохранение стабильности денежной единицы, стабильности финансовой системы и ценовой стабильности в стране”, – сказал он.
Как отметил Шмыгаль, после того как в НБУ сменился глава, “вы видели удачное размещение облигаций государственного займа в тандеме с Минфином”.
По его словам, на сегодня и правительство, и НБУ работают над сохранением курсовой и ценовой стабильности.
При этом он заявил, что правительство “интересует развитие промышленности, инвестиции в промышленность… Но это не предмет дискуссий о дополнительной или особой эмиссии средств”.
“Это не предмет того, что должен быть курс искусственно завышен или занижен. У нас курс регулируется рынком, это очень важно”, – добавил премьер.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Россию могут отключить от системы SWIFT - посол Украины в СШАВчера, 17:36 - 2226 14
Для IT-отрасли готовят новый порядок налогообложенияВчера, 15:01 - 10821 11
Болгария упростила въезд для украинцев5 ч. назад - 792 7
Альфа-Банк нацелен стать крупнейшим универсальным банком Украины – CEOВчера, 18:32 - 1364 7
Каждый пятый потребитель газа не оплатил счета из-за коронавируса3 ч. назад - 184 3
Для IT-отрасли готовят новый порядок налогообложенияВчера, 15:01 - 10821 11
Установление продолжительности рабочего времени: Гоструда разъяснила нюансы6 ч. назад - 8474
В правительстве планируют повысить зарплаты бюджетникамВчера, 16:05 - 7833 1
Субсидии не отменили: как проверить начисления онлайн7 ч. назад - 4499
В полиции рассказали о рекордах нарушений ПДД3 ч. назад - 2781 3
Китай запустил первую миссию на Марс23.07.2020, 11:10 - 1643
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 827 1
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 622
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 6539 18
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 2717 7