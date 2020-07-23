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Для водителей планируют ввести дополнительные проверки

Для водителей планируют ввести дополнительные проверки

В Украине планируют ввести дополнительные проверки для водителей.

Об этом на своей странице в FACEBOOK рассказал заместитель председателя Координационного совета в Общенациональном Форуме безопасности дорожного движения Владимир Караваев.

“У злостных нарушителей ПДД будут выявлять способность к безопасному управлению транспортными средствами”, – сообщает Караваев.

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По его словам, соответствующие законодательные нормы начали обсуждать депутаты. Инициатива появилась после введения автоматической блокировки нарушений, когда случаи тотального невыполнения правил некоторыми водителями, особенно элитными автомобилями, стали понятны. Рекордом было нарушение режима скорости – 60 раз в течение 50 дней, без единой уплаты штрафа.

“Сторонники нововведения считают, что разделение общества по материальному достатку ставит участников дорожного движения в неравные условия. Для кого-то штраф 225 грн. – ощутимая утрата для семейного бюджета, а для кого-то – лишь карманные расходы”, – отметил эксперт.

Что планируют ввести:

  • если на протяжении года совершено от 5 до 10 нарушений (конкретное количество пока обсуждается), право управления нарушителя будет приостановлено до момента сдачи теоретического и практического экзаменов;
  • Караваев предположил, что если законодательная инициатива не принесет желаемого результата, законодатели пойдут дальше – вплоть до психофизиологической экспертизы водителей, систематически нарушающих правила.

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По материалам Finance.UA
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