Как забрать пластиковое удостоверение водителя в сервисных центрах МВД без очереди

МВД сообщает, что отныне можно забирать пластиковое водительское удостоверение в сервисных центрах МВД без очереди.

Об этом говорится на странице МВД в FACEBOOK.

Перед этим надо его заказать онлайн через Электронный кабинет водителя:

нужно авторизоваться 👉 https://e-driver.hsc.gov.ua/;

перейти в блок “Электронные услуги” и выбрать “Восстановление и обмен водительского удостоверения”;

заполнить обязательные поля и прикрепить сканкопию медицинской справки с обеих сторон одним файлом (.pdf);

выбрать место получения документа, подписать заявление КЭП ;

оплатить услугу ЛИЧНОЙ банковской картой;

проверить свою электронную почту – на нее автоматически придет квитанция об оплате;

ожидать изменение статуса в Электронном кабинете водителя на «Обработано»;

согласовать получение пластикового удостоверения водителя в выбранном сервисном центре МВД .

Справка Finance.ua:

Правила выдачи водительских прав обновили. Об этом сказано в Инструкции о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами от 22.05.2020.