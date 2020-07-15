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Как забрать пластиковое удостоверение водителя в сервисных центрах МВД без очереди

Как забрать пластиковое удостоверение водителя в сервисных центрах МВД без очереди

МВД сообщает, что отныне можно забирать пластиковое водительское удостоверение в сервисных центрах МВД без очереди.

Об этом говорится на странице МВД в FACEBOOK.

Перед этим надо его заказать онлайн через Электронный кабинет водителя:

  • нужно авторизоваться 👉 https://e-driver.hsc.gov.ua/;
  • перейти в блок “Электронные услуги” и выбрать “Восстановление и обмен водительского удостоверения”;
  • заполнить обязательные поля и прикрепить сканкопию медицинской справки с обеих сторон одним файлом (.pdf);
  • выбрать место получения документа, подписать заявление КЭП;
  • оплатить услугу ЛИЧНОЙ банковской картой;
  • проверить свою электронную почту – на нее автоматически придет квитанция об оплате;
  • ожидать изменение статуса в Электронном кабинете водителя на «Обработано»;
  • согласовать получение пластикового удостоверения водителя в выбранном сервисном центре МВД.

Справка Finance.ua:

  • Правила выдачи водительских прав обновили. Об этом сказано в Инструкции о порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами от 22.05.2020.
  • Документ, удостоверяющий подготовку и переподготовку водителей транспортных средств, действителен для сдачи экзаменов в территориальном сервисном центре МВД в течение 2 лет со дня окончания заведения.
По материалам Finance.UA
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