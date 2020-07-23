Минздрав обновил перечень стран "зеленой" и "красной" зон

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Министерство здравоохранения обновило перечень стран, которые по количеству активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения отнесены к “зеленой” и “красной” зонам.
Информация о количестве активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения по состоянию на 27 июля 2020 года доступна на сайте Министерства здравоохранения.
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Так, согласно обнародованным данным, в Украине фиксируется 66,7 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения. Таким образом, Украина отнесена к странам “красной” зоны.
В то же время в списке стран “красной” зоны оказалась Албания, в которой зафиксировано 67,52 активных случаев COVID-19 на 100 тыс. населения, Болгария – 68,14, Сербия – 104,74.
В “зеленой зоне” – популярные туристические направления Турция и Египет. А также Чехия, Греция, Польша, Хорватия, Италия, Швейцария, Австрия, Кипр, Словения, Словакия, Венгрия, Грузия.
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