Адаптивный карантин: в Минздраве разъяснили разделение на "цветные" зоны (инфографика)

Адаптивный карантин в Украине с 1 августа будет работать иначе. Усиливать карантин будут, если показатель заболеваемости будет ухудшаться пять дней подряд.

Об этом заявил в интервью “Украинскому радио” главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он напомнил, что в Украине будут выделены четыре “цветные” зоны, в зависимости от темпов распространения коронавируса.

“Если область в течение 5 дней будет превышать общенациональные индикаторы, которые были до этого, мы эту область разложим на районы и города областного значения, и каждый район покажет свой вклад в состояние заболеваемости коронавирусной болезнью. И в зависимости, какой процент дает район или город областного значения, он будет выделен или в зеленую, или в желтую, или в оранжевую, или в красную зону. Красная – это наиболее критичная”, – отметил Ляшко.

По его словам, ослабление карантина будет происходить, если заболеваемость будет снижаться три дня подряд.

“И есть красная зона, то он продолжается до тех пор, пока вклад в заболеваемость, общую в области этот регион не уменьшит и не перейдет или в оранжевую, или в желтую, или в зеленую. И тогда, если три дня мы видим, уже показатель лучше, мы тогда переводим этот район в другую зону”, – сказал Ляшко.

Напомним, Кабинет министров Украины в среду, 22 июля, принял решение о продлении адаптивного карантина в Украине до 31 августа.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫