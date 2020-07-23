"Доступные кредиты 5-7-9%": За прошедшую неделю банки выдали 196 кредитов

За прошедшую неделю уполномоченные банки в рамках госпрограммы “Доступные кредиты 5-7-9%” заключили 196 новых кредитных соглашений на общую сумму 638 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

“В рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки за прошедшую неделю заключили 196 новых кредитных соглашений на общую сумму 638 миллионов гривен. Всего, по состоянию на 27 июля 2020 года, уже выдано 1446 кредитов на общую сумму 2,413 миллиарда гривен”, – говорится в сообщении.

Наибольшим спросом пользуются:

кредиты на рефинансирование ранее полученных займов. За прошедшую неделю портфель рефинансированных кредитов в рамках программы вырос на полмиллиарда гривен (564 миллиона гривен). Он уже превысил полтора миллиарда гривен (1,637 миллиарда гривен) и продолжает расти. Сумма заявок на рефинансирование составила 6,464 миллиарда гривен с момента запуска этого антикризисного продукта;

инвестиционные кредиты в рамках Программы. По состоянию на 27 июля сумма заявок на получение займов в рамках этого продукта составила 5,129 миллиарда гривен. Уполномоченные банки с момента запуска Программы уже выдали инвестиционных кредитов на сумму 757,30 миллиона гривен, что позволило обновить основные фонды предпринимателей на сумму около 1 миллиарда гривен.



Инфографика: Минфин

Справка Finance.ua:

Виталий Кличко ранее сообщал, что для предпринимателей Киева, которые примут участие в госпрограмме «Доступные кредиты», конечные ставки будут от 2,5 до 4,5 процентов в гривне.

С 1 июля вступило в силу решение Правительства по упрощению условий участия в программе “Доступные кредиты 5-7-9%” для малого и среднего бизнеса.

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