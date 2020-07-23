"Доступные кредиты 5-7-9%": За прошедшую неделю банки выдали 196 кредитов

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За прошедшую неделю уполномоченные банки в рамках госпрограммы “Доступные кредиты 5-7-9%” заключили 196 новых кредитных соглашений на общую сумму 638 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Минфина.
“В рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки за прошедшую неделю заключили 196 новых кредитных соглашений на общую сумму 638 миллионов гривен. Всего, по состоянию на 27 июля 2020 года, уже выдано 1446 кредитов на общую сумму 2,413 миллиарда гривен”, – говорится в сообщении.
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Инфографика: Минфин
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