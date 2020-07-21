Автофиксация нарушений ПДД: Геращенко рассказал о первых результатах

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В Киеве за первый месяц работы камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения количество случаев превышения скорости в местах установки камер уменьшилось в 5 раз.
Об этом в интервью УНН рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
“За месяц количество превышений скорости в местах установки камер автоматической фиксации нарушений ПДД упало в 5 раз. Это означает, что водители поняли: будешь ездить быстро – будешь получать штрафы. И это приводит к снижению количества аварий в местах концентрации ДТП – именно там, где эти камеры установлены”, – сообщил Геращенко.
По его словам, в министерстве планируют примерно за 2 года установить около 1000 камер по всей стране.
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“Их будет достаточно для того, чтобы существенно снизить количество автомобильных аварий, вызванных превышением скорости. К тому же, камеры на дороге, штрафы.., в целом дисциплинируют водителей, и те начинают вести себя лучше на дороге”, – отметил Геращенко.
Он также отметил, что в настоящее время в Киеве и области запущены 50 камер. В то же время, пока идет процесс закупки еще 300 камер, которые будут установлены на автодорогах Украины.
Также заместитель министра отметил, что обратился с письмом к мэрам крупных городов с предложением профинансировать установку камер.
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