Автофиксация нарушений ПДД: Геращенко рассказал о первых результатах

В Киеве за первый месяц работы камер автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения количество случаев превышения скорости в местах установки камер уменьшилось в 5 раз.

Об этом в интервью УНН рассказал заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

“За месяц количество превышений скорости в местах установки камер автоматической фиксации нарушений ПДД упало в 5 раз. Это означает, что водители поняли: будешь ездить быстро – будешь получать штрафы. И это приводит к снижению количества аварий в местах концентрации ДТП – именно там, где эти камеры установлены”, – сообщил Геращенко.

По его словам, в министерстве планируют примерно за 2 года установить около 1000 камер по всей стране.

Читайте также: Патрульная полиция предупредила украинских водителей об автомобилях-двойниках

“Их будет достаточно для того, чтобы существенно снизить количество автомобильных аварий, вызванных превышением скорости. К тому же, камеры на дороге, штрафы.., в целом дисциплинируют водителей, и те начинают вести себя лучше на дороге”, – отметил Геращенко.

Он также отметил, что в настоящее время в Киеве и области запущены 50 камер. В то же время, пока идет процесс закупки еще 300 камер, которые будут установлены на автодорогах Украины.

Также заместитель министра отметил, что обратился с письмом к мэрам крупных городов с предложением профинансировать установку камер.

Справка Finance.ua:

1 июня заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

Размеры штрафов: 255 грн – в случае превышения установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км/ч но не более 50 км/ч; 510 грн – при превышении установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км/ч. Штраф уменьшается на 50 процентов, если он уплачен в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

Министерство внутренних дел ( МВД ) подготовило законопроект об увеличении суммы штрафа за превышение скорости. Например, 3400 гривен для тех, кто превысил более чем на 50 км/ч.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫