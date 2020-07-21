В Минздраве сообщили, нужно ли сдавать ПЦР-тесты для полетов по Украине

Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что для внутренних авиаперелетов прохождение ПЦР-тестов не нужно.

Об этом он сказал в ходе брифинга.

“Перелеты внутри страны не требуют проведения ПЦР-тестирования. У нас есть четко определенный механизм, кому проводится ПЦР-тестирование”, – подчеркнул министр.

Тестирование проводится всем лицам с признаками коронавирусной болезни, их контактным лицам, медработникам раз в 14 дней, а также сотрудникам Национальной полиции и Национальной гвардии.

Напомним, адаптивный карантин в Украине с 1 августа будет работать иначе. Усиливать карантин будут, если показатель заболеваемости будет ухудшаться пять дней подряд. Требования для различных цветных зон во время карантина – здесь.

Справка Finance.ua: