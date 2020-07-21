В Минздраве сообщили, нужно ли сдавать ПЦР-тесты для полетов по Украине

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Глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил, что для внутренних авиаперелетов прохождение ПЦР-тестов не нужно.
Об этом он сказал в ходе брифинга.
“Перелеты внутри страны не требуют проведения ПЦР-тестирования. У нас есть четко определенный механизм, кому проводится ПЦР-тестирование”, – подчеркнул министр.
Тестирование проводится всем лицам с признаками коронавирусной болезни, их контактным лицам, медработникам раз в 14 дней, а также сотрудникам Национальной полиции и Национальной гвардии.
Напомним, адаптивный карантин в Украине с 1 августа будет работать иначе. Усиливать карантин будут, если показатель заболеваемости будет ухудшаться пять дней подряд. Требования для различных цветных зон во время карантина – здесь.
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