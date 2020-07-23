Компенсации по-новому: кто и за что будет платить украинцам

Сейчас в Украине в случае травм или в результате преступления компенсацию пострадавшему выплачивает государство. Но основное бремя ответственности, в первую очередь материальной, планируется переложить на виновника происшествия. 17 июля в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта, касающиеся такой компенсации.

Документы предлагают ввести “сбор на возмещение ущерба, причиненного насильственными уголовными правонарушениями”. Он будет взиматься с человека в случае, если суд вынесет в отношении него обвинительный вердикт. Размер этого сбора тоже будет определять суд. Деньги будут поступать в государственный фонд возмещения ущерба, который должен быть создан в составе специального фонда госбюджета.

Также планируется “материализовать” моральный ущерб. Сегодня в Украине очень сложно добиться компенсации за нечто, не подтвержденное чеками, – моральный ущерб, недополученную прибыль, утраченные возможности. Между тем в цивилизованных странах возмещение такого ущерба практикуется наряду с другими. В скором времени подобную практику планируется ввести и в Украине. И называться это будет “компенсация за боль и страдание” (англ. – for pain and suffering).

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“Виновное лицо должно платить человеку полную компенсацию за вред жизни и здоровью. Честная компенсация должна состоять из трех частей. Компенсация за лечение, в том числе государственные расходы в коммунальных лечебных заведениях, за протезирование, если это необходимо, вплоть до бионических протезов. Компенсация за переоборудование жизни, если человек получил инвалидность. Сюда входит создание разумных условий и разумных рабочих мест для его жизни. И компенсация всего недополученного дохода, в т. ч. утраченного карьерного роста. Сегодня таких законов у нас нет. В нашей юриспруденции это может трактоваться как моральный ущерб, который не имеет материального выражения. А в Европе это называется компенсацией за боль и страдание, и это материальная компенсация. Мы намерены создать такую систему компенсации, которая была бы достаточной. Причем деньги должны сразу идти туда, где нанесен ущерб. В первую очередь – от того человека, который этот вред нанес. И только после этого – если таких денег у этого лица не хватает – должно включаться государство”, – объяснила глава парламентского комитета по социальной политике Галина Третьякова.

Справка Finance.ua:

Ранее Третьякова рассказала Finance.ua, что сдерживает запуск накопительной пенсионной системы. По ее словам, эта структура должна быть создана до 2023 года, но есть возможность запустить накопительную систему пенсий раньше, если создать ее на базе Нацбанка или Госказначейства Украины.

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