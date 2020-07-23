Компенсации по-новому: кто и за что будет платить украинцам

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Сейчас в Украине в случае травм или в результате преступления компенсацию пострадавшему выплачивает государство. Но основное бремя ответственности, в первую очередь материальной, планируется переложить на виновника происшествия. 17 июля в Верховной Раде зарегистрированы три законопроекта, касающиеся такой компенсации.
Документы предлагают ввести “сбор на возмещение ущерба, причиненного насильственными уголовными правонарушениями”. Он будет взиматься с человека в случае, если суд вынесет в отношении него обвинительный вердикт. Размер этого сбора тоже будет определять суд. Деньги будут поступать в государственный фонд возмещения ущерба, который должен быть создан в составе специального фонда госбюджета.
Также планируется “материализовать” моральный ущерб. Сегодня в Украине очень сложно добиться компенсации за нечто, не подтвержденное чеками, – моральный ущерб, недополученную прибыль, утраченные возможности. Между тем в цивилизованных странах возмещение такого ущерба практикуется наряду с другими. В скором времени подобную практику планируется ввести и в Украине. И называться это будет “компенсация за боль и страдание” (англ. – for pain and suffering).
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“Виновное лицо должно платить человеку полную компенсацию за вред жизни и здоровью. Честная компенсация должна состоять из трех частей. Компенсация за лечение, в том числе государственные расходы в коммунальных лечебных заведениях, за протезирование, если это необходимо, вплоть до бионических протезов. Компенсация за переоборудование жизни, если человек получил инвалидность. Сюда входит создание разумных условий и разумных рабочих мест для его жизни. И компенсация всего недополученного дохода, в т. ч. утраченного карьерного роста. Сегодня таких законов у нас нет. В нашей юриспруденции это может трактоваться как моральный ущерб, который не имеет материального выражения. А в Европе это называется компенсацией за боль и страдание, и это материальная компенсация. Мы намерены создать такую систему компенсации, которая была бы достаточной. Причем деньги должны сразу идти туда, где нанесен ущерб. В первую очередь – от того человека, который этот вред нанес. И только после этого – если таких денег у этого лица не хватает – должно включаться государство”, – объяснила глава парламентского комитета по социальной политике Галина Третьякова.
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