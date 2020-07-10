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Третьякова рассказала, что сдерживает запуск накопительной пенсионной системы (видео)

Третьякова рассказала, что сдерживает запуск накопительной пенсионной системы (видео)

Правительство собирается запустить накопительную пенсионную систему в 2023 году, потому что Пенсионное казначейство, которое предусмотрено в законе, еще не существует как структура.

Об этом в интервью для Finance.ua заявила Галина Третьякова, глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики.

“Дело не только в программном обеспечении и “железе”, которое там будет стоять, но и в людях. Они должны выстроиться в определенные процессы, которые бы сохраняли деньги украинских граждан”, – рассказала она.

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По словам Третьяковой, эта структура должна быть создана до 2023 года, но есть возможность запустить накопительную систему пенсий раньше, если создать ее на базе Нацбанка или Госказначейства Украины.

“На сегодня политической воли НБУ для того, чтобы включиться в пенсионную систему второго уровня, я не увидела. Может, это станет возможным после вмешательства президента. А Госказначейство не против, но для их подключения нужна политическая воля Министерства финансов или премьера Украины”, – предположила Третьякова.

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Даже если структуру создадут, вторым вопросом остается формула расчета пенсий, на которую согласятся работодатели. Работодатель должен найти дополнительные 2-5% к единому социальному взносу, а на это согласны не все. По ее словам, премьер-министр Украины взял на себя заботу найти возможность понизить ЕСВ.

“Если работодатель не поможет человеку накопить на пенсию, и они не будут дружно работать, то достичь пенсионного обеспечения в 40-60% от зарплаты – нереально”, – рассказала Третьякова.

Справка Finance.ua:

  • Проект закона “Об общеобязательном накопительном пенсионном обеспечении” был зарегистрирован в парламенте еще зимой. Он предусматривает, что делать обязательные отчисления на пенсионные счета должны будут и работники, и работодатели.
  • Минсоцполитики представило вариант накопительных пенсий. Законопроект предусматривает три профессиональные пенсионные программы.

По материалам Finance.UA
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