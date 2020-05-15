Минсоцполитики представило вариант накопительных пенсий

В Минсоцполитики заявили о необходимости перехода к фондированной системе пенсионного обеспечения.

Об этом свидетельствует пояснительная записка к проекту Закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы”, разработанного Министерством социальной политики Украины.

Законопроект предусматривает три профессиональных пенсионных программы:

программа № 1 – дает право на получение пенсионных выплат при достижении 50;

программа № 2 – дает право на получение пенсионных выплат при достижении 55 лет;

программа № 3 – дает возможность добровольно вступить в участие в накопительной профессиональной пенсионной системе на условиях, определенных в коллективных договорах, соглашениях и на получение пенсионных выплат после достижения 55 лет.

Кто может стать участниками программ. К участникам профессиональной пенсионной системы по программе № 1 относятся работники, занятые полный рабочий день (не менее 80 процентов рабочего времени) на работах с особо вредными и особо

тяжелыми условиями труда (список Кабмина №1);

К участникам профессиональной пенсионной системы по профессиональной пенсионной программе № 2 относятся работники, занятые полный рабочий день (не менее 80 процентов рабочего времени) на работах с вредными и тяжелыми условиями труда (список Кабмина №2), а также работники некоторых профессий.

Принять участие в программе № 3 могут:

работники, которые не могут стать участниками программ №1-2;

плательщики страховых взносов в накопительную профессиональную пенсионную систему (страхователи), определенные в коллективных договорах, соглашениях, взятые на учет плательщиков единого взноса через внесение в реестр страхователей сведений об уплате ими страховых взносов в накопительную профессиональную пенсионную систему.

Размер ЕСВ вследствие введения накопительной профессиональной пенсионной системы увеличат на:

15% – для профессиональной программы № 1;

7% – для профессиональной программы № 2;