Минсоцполитики представило вариант накопительных пенсий

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В Минсоцполитики заявили о необходимости перехода к фондированной системе пенсионного обеспечения.
Об этом свидетельствует пояснительная записка к проекту Закона “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно накопительной профессиональной пенсионной системы”, разработанного Министерством социальной политики Украины.
Законопроект предусматривает три профессиональных пенсионных программы:
Кто может стать участниками программ. К участникам профессиональной пенсионной системы по программе № 1 относятся работники, занятые полный рабочий день (не менее 80 процентов рабочего времени) на работах с особо вредными и особо
тяжелыми условиями труда (список Кабмина №1);
К участникам профессиональной пенсионной системы по профессиональной пенсионной программе № 2 относятся работники, занятые полный рабочий день (не менее 80 процентов рабочего времени) на работах с вредными и тяжелыми условиями труда (список Кабмина №2), а также работники некоторых профессий.
Принять участие в программе № 3 могут:
Размер ЕСВ вследствие введения накопительной профессиональной пенсионной системы увеличат на:
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