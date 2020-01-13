Накопительные пенсии в Украине: какие взносы обяжут платить украинцев

Накопительная пенсия в Украине, которую фракция “Слуга народа” предлагает сделать обязательной, предусматривает ежемесячные взносы для всех украинцев в размере 1% от заработной платы. Соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде в конце декабря, хотя разговоры об этом ведутся уже последние 15 лет.

Предполагается, что каждый украинец будет принимать непосредственное участие в процессе накопительного пенсионного обеспечения и таким образом заботиться о своем будущем. Согласно существующему законопроекту, работодателей обяжут платить 2% от размера заработной платы работников, а работающие лица будут платить взносы в размере, как минимум, 1% от заработной платы. При этом работник сможет увеличить размер самостоятельных взносов. В таком случае работодатель будет пропорционально дополнять взносы работника собственными взносами в размере до 5% от суммы его заработной платы.

После введения накопительной пенсионной системы каждый ее участник должен будет выбрать для себя на сайте Центрального пенсионного администратора портфель – консервативный, сбалансированный или динамический, или подать заявление установленного образца в органы Центрального администратора.

Если участник системы не сделает выбор самостоятельно, его взносы автоматически распределят между пенсионными портфелями, управление активами которых осуществляется авторизованными компаниями, с которыми Советом Пенсионного казначейства заключены договоры. Участник системы сможет в будущем изменить пенсионный портфель или выбрать уполномоченный негосударственный пенсионный фонд по собственному усмотрению.

В случае смерти гражданина право собственности на пенсионные сбережения перейдут к его наследникам. До этого времени накопленные деньги будут считаться его собственностью.

Последний раз рассмотрение закона об обязательных накопительных пенсиях перенесли с 1 января 2019 года на 1 января 2020 г.