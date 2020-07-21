Вклады физлиц в банках выросли на 64 миллиарда

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По состоянию на 1 июля 2020 года общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) в банках-участниках Фонда гарантирования вкладов составила 538,6 млрд грн, что на 64,2 млрд грн больше, чем на 1 января т.г. (474,4 млрд грн).
Об этом сообщает ФГВФЛ.
За месяц этот показатель вырос на 8,8 млрд грн – по состоянию на 1 июня 2020 года вкладчики держали в банках 529,8 млрд грн.
Из общей суммы вкладов физических лиц на начало июля 2020 года:
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Средства 98,1% вкладчиков в банках-участниках Фонда – это полностью защищенные вклады. Также гарантиями Фонда полностью покрывается 41,0% от общей суммы вкладов, составляющей 220,9 млрд грн.
Доля ФЛП в структуре вкладчиков составляет 3,1%, а сумма их вкладов на 1 июля 2020 года составила 38,2 млрд грн (7,1% от общей суммы вкладов). Напомним, с 1 января 2017 года под гарантии ФГВФЛ подпадают вклады физических лиц-предпринимателей.
По состоянию на 1 июля 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывалось 74 банка.
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