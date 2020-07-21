Стало известно, когда самолеты Boeing-737 MAX смогут возобновить полеты

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Самолеты Boeing-737 MAX, скорее всего, не смогут возобновить полеты до начала 2021 года.
Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и источники в авиаотрасли.
Читайте также: МАУ отказалась от покупки трех Boeing 737 MAX
По информации издания, Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) решило запросить мнение заинтересованных сторон перед тем, как утвердить изменения в программном обеспечении и оборудовании самолета.
Как пишет WSJ, FAA не сможет завершить работу по снятию ограничений на полеты 737 MAX, введенных в 2019 году, до конца октября — начала ноября.
При этом в управлении предполагают, что процесс подготовки пилотов и проверки технического состояния лайнеров, а также получение соответствующего одобрения FAA, растянется до конца декабря. Только после этого лайнеры смогут летать.
Вероятность сокращения сроков этих процедур источники WSJ оценивают как низкую.
“Компания находится в тесном сотрудничестве с FAA и другими международными регуляторами, чтобы “оправдать их ожидания по мере того, как мы работаем над безопасным возобновлением операций 737 MAX”. Сроки будут определять регуляторы”, — заявил представитель Boeing.
Ранее Finance.ua писал, что американский аэрокосмический концерн Boeing объявил о снятии с производства пассажирского лайнера Boeing 747, который выпускался свыше 50 лет.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Дубинский хочет обязать чиновников НБУ хранить сбережения в гривне5 ч. назад - 818 10
Украина успешно разместила евробонды на 2 млрд долларов9 ч. назад - 1917 10
Какими должны быть зарплаты руководителей (опрос)Вчера, 21:07 - 6803 8
За нарушение ПДД хотят наказывать по-новомуВчера, 19:00 - 35691 6
Автофиксация нарушений ПДД: Геращенко рассказал о первых результатах6 ч. назад - 1431 5
За нарушение ПДД хотят наказывать по-новомуВчера, 19:00 - 35691 6
Налог на недвижимость: штрафы за просрочку5 ч. назад - 12917 2
Какими должны быть зарплаты руководителей (опрос)Вчера, 21:07 - 6803 8
Регулятор получает много жалоб на МФО - Холод10 ч. назад - 3056 3
Работа для студентов: удаленно можно зарабатывать на 25% больше11 ч. назад - 2607 1
Китай запустил первую миссию на МарсВчера, 11:10 - 674
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)Позавчера, 12:10 - 425
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 400
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 5284 15
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 2190 5