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Стало известно, когда самолеты Boeing-737 MAX смогут возобновить полеты

Стало известно, когда самолеты Boeing-737 MAX смогут возобновить полеты

Самолеты Boeing-737 MAX, скорее всего, не смогут возобновить полеты до начала 2021 года.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и источники в авиаотрасли.

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По информации издания, Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) решило запросить мнение заинтересованных сторон перед тем, как утвердить изменения в программном обеспечении и оборудовании самолета.

Как пишет WSJ, FAA не сможет завершить работу по снятию ограничений на полеты 737 MAX, введенных в 2019 году, до конца октября — начала ноября.

При этом в управлении предполагают, что процесс подготовки пилотов и проверки технического состояния лайнеров, а также получение соответствующего одобрения FAA, растянется до конца декабря. Только после этого лайнеры смогут летать.

Вероятность сокращения сроков этих процедур источники WSJ оценивают как низкую.

“Компания находится в тесном сотрудничестве с FAA и другими международными регуляторами, чтобы “оправдать их ожидания по мере того, как мы работаем над безопасным возобновлением операций 737 MAX”. Сроки будут определять регуляторы”, — заявил представитель Boeing.

Ранее Finance.ua писал, что американский аэрокосмический концерн Boeing объявил о снятии с производства пассажирского лайнера Boeing 747, который выпускался свыше 50 лет.

По материалам Дело
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