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Boeing прекращает выпуск своего самого популярного самолета

Boeing прекращает выпуск своего самого популярного самолета

Американский аэрокосмический концерн Boeing объявил о снятии с производства пассажирского лайнера Boeing 747, который выпускался свыше 50 лет.

Об этом сообщило информагентство Bloomberg.

По его данным, решение руководства концерна связано с кризисом на фоне пандемии коронавируса.

При этом, несмотря на популярность среди пассажиров, Boeing 747 был не сильно востребован на большинстве маршрутов, поскольку авиакомпании делают ставку на лайнеры с двумя двигателями.

По подсчетам аналитика компании Jeffries Шейлы Кахьяоглу, с 2016 года концерн получал убыток $40 млн на каждом выпущенном Boeing 747. Поэтому их производство сократилось до 6 в год. Последний заказ на Boeing 747 был получен в 2017 году.

По материалам Корреспондент.net
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