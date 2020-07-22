Электромобили могут стать еще дешевле: что предлагают

Украинцы могут ввозить электромобили и не платить ни копейки за растаможку. Рада отменила все налоги на ввоз “зеленых” машин (НДС, акцизный сбор, таможенную пошлину) еще несколько лет назад. Остается только сбор в Пенсионный фонд – 4,8%, его платят при регистрации авто. Есть большая вероятность, что и этот сбор отменят.

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Больше всего украинцы покупают электромобилей Nissan – 39%. На втором месте Tesla с долей 30%, хотя еще год назад электромобили Маска занимали примерно 15% рынка.

Но все должно измениться до 2030 года: Кабмин поставил цель, что к тому времени 75% автомобилей в Украине должны быть электрическими. Это прописано в Национальной транспортной стратегии.

К 2040 году доля электромобилей составит 57% от общего числа мировых продаж легковых авто, прогнозирует Bloomberg. Это произойдет на волне отказа от использования нефтепродуктов.

Пока в Украине электромобили освободили от налогообложения. Но в парламенте хотят расширить льготы и завести производителей электромобилей в Украину. Для этого зарегистрировали два законопроекта №3476 и №3477. В них предлагается:

освободить украинцев от уплаты сбора в Пенсионный фонд при регистрации электромобиля с 2026 по 2030;

возможность вернуть часть потраченных денег на машину через налоговую скидку;

освободить от НДС все импортные электрические машины до конца 2025 года (пока НДС не надо платить до 2022 года);

освободить от ввозной пошлины и НДС комплектующие и оборудование для производства электромобилей до 2029 года;

освободить от налога на прибыль предприятия, которые производят двигатели для электромобилей, батареи и зарядные станции до конца 2033 года.

Мнение экспертов. Освобождения от налогов вряд ли достаточно, чтобы привлечь в Украину производителей электромобилей, уверен основатель Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида.

“Украина пока недостаточно интересна для производителей, потому что у нас рынок развивается за счет подержанных электромобилей. Новые электромобили останутся дорогие даже со скидкой. Но любые инициативы, которые делают электромобили доступней или поддерживают производство, должны быть интересными для Украины в плане создания новых рабочих мест”, – говорит эксперт.

“Развитие электромобильности требует комплексного подхода. С одной стороны, необходимые налоговые преференции для производства, с другой – стимулирование спроса, ведь производство напрямую зависит от этого фактора. Для привлечения автопроизводителей необходимо вводить преференции минимум на 10 лет, ведь автопроизводство – это сложный инвестиционный и капиталоемкий процесс. Поэтому предложенные законопроекты – это лишь первый, но очень важный шаг. Должна существовать комплексная программа стимулирования потребления электротранспорта, а также обновление автопарка Украины. Потому что средний возраст автопарка в Украине составляет уже 22,4 года, что вдвое больше, чем в ЕС. Сейчас страна имеет хорошую возможность построить с нуля новую автомобильную отрасль”, – прокомментировали в “Еврокар”.

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