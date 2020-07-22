Электромобили могут стать еще дешевле: что предлагают

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Украинцы могут ввозить электромобили и не платить ни копейки за растаможку. Рада отменила все налоги на ввоз “зеленых” машин (НДС, акцизный сбор, таможенную пошлину) еще несколько лет назад. Остается только сбор в Пенсионный фонд – 4,8%, его платят при регистрации авто. Есть большая вероятность, что и этот сбор отменят.
Читайте также: За нарушение ПДД хотят наказывать по-новому
Больше всего украинцы покупают электромобилей Nissan – 39%. На втором месте Tesla с долей 30%, хотя еще год назад электромобили Маска занимали примерно 15% рынка.
Но все должно измениться до 2030 года: Кабмин поставил цель, что к тому времени 75% автомобилей в Украине должны быть электрическими. Это прописано в Национальной транспортной стратегии.
К 2040 году доля электромобилей составит 57% от общего числа мировых продаж легковых авто, прогнозирует Bloomberg. Это произойдет на волне отказа от использования нефтепродуктов.
Пока в Украине электромобили освободили от налогообложения. Но в парламенте хотят расширить льготы и завести производителей электромобилей в Украину. Для этого зарегистрировали два законопроекта №3476 и №3477. В них предлагается:
Мнение экспертов. Освобождения от налогов вряд ли достаточно, чтобы привлечь в Украину производителей электромобилей, уверен основатель Tesla Club Ukraine Назар Шимоне-Давида.
“Украина пока недостаточно интересна для производителей, потому что у нас рынок развивается за счет подержанных электромобилей. Новые электромобили останутся дорогие даже со скидкой. Но любые инициативы, которые делают электромобили доступней или поддерживают производство, должны быть интересными для Украины в плане создания новых рабочих мест”, – говорит эксперт.
“Развитие электромобильности требует комплексного подхода. С одной стороны, необходимые налоговые преференции для производства, с другой – стимулирование спроса, ведь производство напрямую зависит от этого фактора. Для привлечения автопроизводителей необходимо вводить преференции минимум на 10 лет, ведь автопроизводство – это сложный инвестиционный и капиталоемкий процесс. Поэтому предложенные законопроекты – это лишь первый, но очень важный шаг. Должна существовать комплексная программа стимулирования потребления электротранспорта, а также обновление автопарка Украины. Потому что средний возраст автопарка в Украине составляет уже 22,4 года, что вдвое больше, чем в ЕС. Сейчас страна имеет хорошую возможность построить с нуля новую автомобильную отрасль”, – прокомментировали в “Еврокар”.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Налог на недвижимость: штрафы за просрочкуВчера, 14:00 - 45563 8
Украинцам хотят выдавать официальный email вместе с паспортом - законопроект5 ч. назад - 1081 6
Трасса «Киев-Чоп» станет скоростным автобаном (видео)Вчера, 16:31 - 2304 3
Жильцы квартир платят за обслуживание придомовой территории, которая им не принадлежит8 ч. назад - 4195 2
Маск похвастался преимуществом чипирования16 ч. назад - 946 2
Жильцы квартир платят за обслуживание придомовой территории, которая им не принадлежит8 ч. назад - 4195 2
Межбанк: давление на гривну быстро нарасталоВчера, 18:15 - 1680
Украинцам хотят выдавать официальный email вместе с паспортом - законопроект5 ч. назад - 1081 6
WhatsApp анонсировал новые функцииВчера, 23:09 - 1037
Какие электрокары и гибриды предпочитают украинцы (инфографика)9 ч. назад - 1021
Китай запустил первую миссию на МарсПозавчера, 11:10 - 843
OnePlus представила 5G-смартфон с шестью камерами (фото)22.07.2020, 12:10 - 476
SpaceX совершила 13-ый запуск ракеты в 2020 году21.07.2020, 11:40 - 431
Крюковский завод показал эскизы нового поезда метро (фото)20.07.2020, 12:10 - 5442 15
Spotify запустился в Украине: сколько стоит подписка15.07.2020, 10:35 - 2271 6