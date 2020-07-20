За нарушение ПДД хотят наказывать по-новому

14 июля 2020 года в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 3828 о введении упрощенного порядка судебного рассмотрения определенных категорий дел об административных правонарушениях, в которых лицо признает свою вину.

Об этом сообщает Автотема.

Так, если лицо, привлекаемое к административной ответственности, не возражает против обстоятельств правонарушения и признает свою вину, то его даже не будут вызывать в суд. В то же время все обстоятельства происшествия устанавливаются на основании протокола, составленного уполномоченным лицом.

Отмечается, что штрафовать за нарушения ПДД суды смогут в упрощенном порядке. Народные избранники решили, что при определенных обстоятельствах можно упростить процедуру.

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Например, в упрощенном порядке могут рассматриваться нарушения ПДД, повлекшие повреждения транспортных средств (ст.124 КУоАП). Или ряд других правонарушений, в отношении которых протоколы составляются должностными лицами, а дела рассматриваются судом.

Но, согласившись на упрощенный порядок, правонарушитель будет терять и право на апелляционное обжалование, в частности, из-за его отсутствия в судебном заседании.

Справка Finance.ua:

Министерство внутренних дел запустило мобильное приложение, которое позволяет оплатить штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, 1 июня заработали первые 50 видеокамер системы автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Размещение камер видеофиксации в Киевской области.

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