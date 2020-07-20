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НБУ дал прогноз уровня учетной ставки до конца года

НБУ дал прогноз уровня учетной ставки до конца года

В Национальном банке Украины прогнозируют, что учетная ставка до конца этого года останется на уровне 6%.

Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко.

“Мы ожидаем, что учетная ставка останется на текущем низком уровне по крайней мере до конца этого года”, – заявил Шевченко.

По его словам, в следующем году Национальный банк будет принимать решение по учетной ставке в зависимости от реализации проинфляционных рисков, в том числе изменения социальных стандартов, и темпов восстановления экономики.

“Предыдущие снижения учетной ставки еще не полностью отразились на стоимости ресурсов на финансовых рынках. Банки продолжают снижать проценты по кредитам и депозитам. Впрочем, для закрепления ставок на однозначном уровне участники финансовых рынков должны быть уверены в последовательной экономической политике и разумном балансе между удержанием инфляции и монетарным стимулированием”, – объяснил глава НБУ.

Как отмечается, сохраняя учетную ставку на уровне 6%, Национальный банк оставляет достаточное пространство для монетарного стимулирования и сможет дать экономике дополнительный импульс для роста в случае медленного возобновления потребительского и инвестиционного спроса.

Справка Finance.ua:

  • Сохранение учетной ставки на уровне 6% принято решением Правления Национального банка Украины от 23 июля 2020 года.
  • Банкиры прогнозировали, что НБУ снизит учетную ставку до 5%.

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По материалам Finance.UA
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