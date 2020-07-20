НБУ огласил решение по учетной ставке. А как у соседей? (инфографика)

23 июля 2020 года Правление Национального банка Украины приняло решение оставить процентную ставку без изменений – на уровне 6%. Это все еще самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины.

Как к этому шли в 2020:

31 января 2020 года Правление регулятора снизило ставку с 13,5% до 11,0% годовых с 31 января 2020 года;

с 13 марта учетная ставка была на уровне 10% годовых;

23 апреля Правление НБУ снизило её до 8%;

снизило её до 8%; 12 июня 2020 года ставка была снижена с 8% до 6%.

Кстати, посмотреть все решения НБУ по поводу учетной ставки, начиная с 1992 года, можно по ссылке.

Почему учетная ставка – это важно? Учетная ставка – это монетарный инструмент. Она является своеобразным ориентиром и “двигателем” для банков по поводу процентных ставок по вкладам и кредитам.

При появлении рисков инфляции и нестабильности макроэкономики, центральный банк страны должен их стабилизировать. В таком случае Нацбанк повышает учетную ставку. Соответственно, дорожают и кредиты. Например, в 2015 из-за высокой инфляции (43,3%) учетную ставку повысили до 30%.

Если инфляция уменьшается, а макроэкономические показатели страны улучшаются, регулятор может снижать учетную ставку, что приводит к удешевлению кредитов и депозитов.

А как в других странах с учетной ставкой?

Finance.ua решил проанализировать, что происходило с учетной ставкой в некоторых соседних странах. А также в странах, чьи экономики называют самыми сильными, за последние несколько лет, и вот что из этого получилось:

Польша. Еще в 1995 году учетная ставка у западного соседа Украины была на уровне 33,45%, после чего Совет денежной политики Польши постепенно снижал ее. Стоит отметить, что с того времени было лишь несколько случаев, когда Нацбанк Польши вынужден был значительно повысить ставку: с начала 1999 года, когда ставка была на уровне 16,94%, до 2001 года она выросла почти до 20%.

Размер учетной ставки центрального банка Польши в июле 2020 остается без изменений еще с конца мая и составляет 0,1%.

Беларусь. Максимальная учетная ставка в этой стране была установлена 21 февраля 2000 года – 175%! В ноябре 2011 этот показатель был на уровне 40%. В июне 2020 размер учетной ставки центрального банка в Беларуси упал до 7,75%, что на 0,5% ниже по сравнению с маем этого года.

Россия. Ключевая ставка Центробанка РФ с конца апреля 2020 до июня этого года была снижена с 5,5% до 4,5%. В этой стране ключевая ставка стала инструментом денежно-кредитной политики в сентябре 2013 года. С того времени самая высокая ставка действовала с 16 декабря 2014 года по 1 февраля следующего – 17%. После чего она постепенно уменьшалась.

Молдова. Тут действует понятие “базисная ставка”, которая утверждается в качестве ориентировочной ставки по основным краткосрочным операциям денежной политики. За последние пять лет самым высоким уровнем базисной ставкой отметился сентябрь 2015 года – 19,50%. По данным на сайте Центрального банка Молдовы, ставка выше действовала только в 2001 году, на протяжении которого она достигла 21%. С марта 2020 года ставка тут – 3,25%.

А что же экономические гиганты?

Китай. С 2017 по июнь 2019 учетная ставка страны не двигалась с места – она оставалась на уровне 4,35%. После этого Центральный банк Китая начал постепенное ее снижение. С апреля 2020 года ставка тут не уменьшалась – 3,85%.

США. 16 декабря 2015 года ФРС повысила базовую ставку до уровня 0,25-0,5 процента. До этого ставка находилась на уровне 0-0,25 процента — это был минимальный показатель за всю историю США, который держался на протяжении семи лет, с декабря 2008 года. В 2020 году ФРС уже несколько раз снизила базовую ставку. 3 марта она была понижена на 0,5 процентного пункта, до 1-1,25%. А 15 марта новый порог был установлен на уровне 0 – 0,25%.